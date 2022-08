Japans meisje (15) steekt op straat twee mensen neer ‘omdat ze de doodstraf wil’

straatroof Nederlan­der (56) in rolstoel slaat toe op Mallorca: Duitse toerist tot bloedens toe mishandeld en beroofd

Een Duitse toerist is op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca op gewelddadige wijze beroofd van zijn portemonnee. De verdachte is volgens de Spaanse politie een 56-jarige Nederlander die zich in een rolstoel verplaatste. Hij is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.

18 augustus