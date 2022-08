Japanse premier: ‘Chinese raketten probleem voor onze nationale veiligheid’

Met video Chinese militaire oefeningen rond Taiwan: meerdere raketten landen in Japanse wateren

De omstreden militaire oefeningen ter zee en in de lucht rondom Taiwan die China had aangekondigd, zijn vanochtend begonnen. Als onderdeel daarvan hebben Chinese militairen elf raketten afgevuurd. Het ministerie van Defensie van Taiwan zegt in een verklaring dat het ‘voorbereidingen treft voor oorlog, zonder oorlog op te zoeken’.

