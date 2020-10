Japanse 'Twittermoordenaar' geeft toe: Ik lokte en vermoordde acht suïcidale vrouwen

Een man uit Japan, die in zijn land bekendstaat als de meedogenloze ‘Twittermoordenaar’, heeft vandaag na een jarenlange rechtszaak bekend dat hij verantwoordelijk is voor de moorden op acht suïcidale vrouwen en een 20-jarige man. De 29-jarige Takahiro Shiraishi lokte de vrouwen via een oproep op Twitter naar zijn woning met de belofte hen te helpen bij hun zelfmoordplannen. Hij verkrachtte zijn slachtoffers, vermoordde hen en sneed hun lichamen in stukken.

Onder de slachtoffers zijn acht vrouwen, onder wie drie minderjarige meisjes, en een 20-jarige man. Die werd vermoord nadat hij aan Shiraishi had gevraagd waar zijn vriendin was gebleven.



,,Ik heb ze vermoord en wat werk aan de lichamen gedaan om het bewijsmateriaal te verbergen”, bekende Shiraishi uiteindelijk. De Japanner wordt waarschijnlijk in december ter dood veroordeeld. Volgens zijn advocaat is een gevangenisstraf meer op zijn plaats, omdat de slachtoffers, die tussen de 15 en 27 jaar oud waren, zelf dood wilden.

Afgehakte hoofden

De politie kwam de zaak op het spoor in het najaar van 2017. In een appartement in Zama, ongeveer 40 kilometer ten zuidwesten van Tokio, ontdekten agenten twee afgehakte hoofden in een diepvries. Later werden meerdere vrieskisten in de woning gevonden. In elke vriezer lagen meerdere lichaamsdelen opgeslagen.

De lugubere vondst leidde al snel tot de arrestatie van Takahiro Shiraishi, die door de Japanse media werd gebombardeerd tot de Twittermoordenaar. Met zijn biografie op Twitter probeerde hij zijn slachtoffers te verleiden langs te komen. ‘Ik wil mensen helpen die echt pijn hebben. Je kunt me altijd een privébericht sturen’, schreef hij.

Hersenspoelen

Uit onderzoek van de Japanse politie bleek dat Shiraishi via het sociale platform was begonnen met het hersenspoelen van een 23-jarige vrouw, die op dat moment door de politie gezocht werd. De vrouw schreef op een site over zelfdoding dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Toen haar broer al enkele dagen geen contact met haar kreeg, kwam er een groot onderzoek op gang.

In Japan maakte de meervoudige moordzaak diepe indruk. Vele honderden mensen kwamen vandaag op de zitting af. Door de overheid werden diverse websites offline gehaald waarop mensen hun zelfmoorden aankondigden. En Twitter kwam naar aanleiding van de zaak ook met nieuwe regels om het promoten van zelfmoord en zelfbeschadiging aan banden te leggen. De ceo van Twitter, Jack Dorsey, zei destijds dat de zaak ‘buitengewoon triest’ was.

Zelfmoordcijfer

Japan behoort tot de landen met de meeste zelfmoorden ter wereld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beroofden 19,7 mensen per 100.000 zich in 2015 in Japan van het leven. De Japanse overheid probeert al jaren tevergeefs het aantal zelfmoorden in het land terug te dringen.

In 2012 meldde de Japanse regering dat ruim één op de vier Japanse twintigers (28,4 procent) weleens heeft gedacht aan zelfmoord. ,,De gegevens tonen dat de jongeren aarzelen om hun problemen met anderen te bespreken of niemand kunnen vinden voor een gesprek’', constateerden de onderzoekers. ,,Ze lijden meestal in hun eentje.’’

Gemiddeld beroven ruim 30.000 Japanners zichzelf per jaar van hun leven. Dat is meer dan zes keer het aantal verkeersdoden dat in een jaar in Japan vallen. Problemen met familieleden en de gezondheid worden vaak genoemd als redenen voor de suïcide, maar voornamelijk werkloosheid is een belangrijke oorzaak.

Wil je praten over zelfdoding? Kijk voor hulp en advies op 113.nl of bel 113 of 0800-0113.