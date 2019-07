Japanse walvisvaarders voor het eerst in dertig jaar weer op jacht

Vermiste wandelaar (73) hield zich week in leven met water uit kreek

2:46 Een wandelaar die een week lang was vermist in een bergachtig gebied ten noorden van Los Angeles, is levend en wel teruggevonden. Volgens de autoriteiten hield Eugene Jo (73) zich in leven door water te drinken uit een kreek. ‘s Nachts hield hij zich warm aan stenen die overdag in de zon waren opgewarmd.