Jarenlange burenruzie over spelende kinderen in Florida eindigt met doodschieten moeder

De enige vrouwelijke minister in de nieuwe Turkse regering is een Belgische. Mahinur Özdemir Göktaş (41) blijkt al jarenlang een vertrouweling te zijn van president Erdogan. Hij was zelfs bij haar huwelijk. Stond het in de sterren geschreven dat de machtigste man van Turkije haar ooit naar Ankara zou halen?