Jean-Marie en Agnes hebben ineens een bushokje pal voor het raam: ‘Dit wil niemand’

videoUit het niets een bushokje pal voor je raam. Een Belgisch echtpaar is sprakeloos nu ze ineens iedere dag oog in oog staan met talloze buspassagiers. ,,Ze konden de reizigers net zo goed bij ons binnen laten zitten.”

,,Niemand had iets laten weten toen de werkzaamheden hier begonnen’’, zeggen Jean-Marie en Agnes uit het Belgische Beringen. ,,Eerst hadden ze hier alles vier keer opgemeten en plots stond er een bushokje voor onze woning. We begrijpen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Iedereen ziet toch dat dit niet gaat?”

Volledig scherm Jean-Marie en Agnes. © Mine Dalemans

Het Belgische stel nam meteen contact op met hun huisbaas en met de gemeente om melding te doen van de ongewone situatie. ,,De huisbaas nam zaterdag al een kijkje en gisteren kwam iemand van de gemeente over de vloer. Hij heeft uitgelegd hoe dit fout heeft kunnen gaan. Blijkbaar is er over deze situatie al vergaderd.”

Volledig scherm Jean-Marie en Agnes kijken recht op het hokje. © Mine Dalemans

Voor het stel blijft het ‘natuurlijk even schrikken’. ,,Zo’n bushokje is op zich al erg vervelend en dan mag je ten slotte niet vergeten dat er vaak vandalisme bij komt kijken. Ze kunnen hier zomaar een raam van ons inslaan. Nee, prettig is dit niet, zoiets wil niemand voor zijn woning hebben.”

Vervangen door paal

Volgens de burgemeester van Beringen, Thomas Vints, zijn de werkzaamheden volgens plan uitgevoerd. ,,Initieel zou het bushokje ergens anders staan, uiteindelijk kwam deze locatie naar voren. In de praktijk bleek de uitkomst ongelukkig. Ik begrijp dat niemand zo’n hokje op deze manier voor zijn woning wil hebben. Daarom heb ik het dossier herbekeken en besloten het hokje daar weg te halen.”

Volledig scherm Het bushokje. © Mine Dalemans

Een medewerker van de Belgische afdeling Verkeer en Mobiliteit bevestigt dat na intern overleg is besloten het bushokje te vervangen door een haltepaal. ,,Uit eerdere communicatie bleek dat een andere optie niet mogelijk was en het bushokje op deze plaats zou blijven staan. Deze communicatie was onjuist. Uiteraard begrijpen we de commotie en frustraties. We kwamen dan ook tot een alternatief dat gunstig is voor alle betrokken partijen.”

Volledig scherm © Mine Dalemans

Jean-Marie en Agnes hopen dat het gedrocht snel voor hun woning verdwijnt. ,,Liefst deze week nog, al zou dat wel in orde moeten komen. Nu moeten ze dubbel werk leveren, maar dat is hun eigen schuld. Ons valt niets te verwijten. Natuurlijk krijgen we nu veel bekijks. We kregen hier al veel reactie op en mensen stoppen zelfs even als ze voorbij ons huis wandelen.”

Volledig scherm Jean-Marie en Agnes hopen dat het hokje snel verdwijnt. © Mine Dalemans

Inmiddels wonen de Belgen hier zo’n vijftien jaar. ,,Zoiets raars hebben we nog nooit meegemaakt en dat zal waarschijnlijk ook niet meer gebeuren.”