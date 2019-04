Jennifer W. werkte voor zedenpolitie van IS en liet huisslavin (5) sterven

Ze verdiende haar geld in de Hisbah, de gevreesde zedenpolitie van Islamitische Staat (IS). Maar Jennifer W. keerde terug naar Duitsland. Nu staat ze daar terecht wegens de dood van haar huisslavin, een 5-jarig jezidimeisje.

Op de openingszitting van de rechtbank in München laat ze dinsdag niet veel zien. Jennifer W. uit het Noord-Duitse Lohne verbergt haar gezicht achter een map. Verzorgde nagels en een vlecht zijn wel zichtbaar. Ze is niet gesluierd gekomen, zoals menigeen had verwacht. Wellicht op advies van haar advocaten. Want deze 28-jarige Duitse is niet zomaar een teruggekeerde IS-bruid. Ten tijde van het kalifaat patrouilleerde ze gewapend door de parken van de door IS bezette steden Falluja en Mosoel. Als agent van de zeden- en moraliteitspolitie van de jihadisten sprak Jennifer W. vrouwen aan op hun kleding, zo meldt de Duitse krant Die Welt.

W. vertelde er zelf van alles over aan een man die ze vertrouwde en die haar naar Turkije zou rijden voor een tweede vlucht naar het kalifaat. De man werkte echter voor een Amerikaanse geheime dienst en de auto zat vol afluisterapparatuur. En daar onthulde de Duitse het verschrikkelijke verhaal dat haar nu levenslang kan kosten wegens minimaal ‘criminele nalatigheid’.

Volledig scherm Jezidivrouwen tijdens een protest tegen de praktijken van IS. © AP

W. staat in München terecht wegens de dood van een meisje van 5 jaar oud, een jezidikind dat ze in de zomer van 2015 had gekocht op de IS-slavenmarkt. Veel jezidikinderen en -vrouwen werden verkocht of weggegeven door IS. Ze was destijds getrouwd met Abu Maawi, een strijder van IS. Ze vertelde het verhaal in de auto, onderweg naar Turkije. Het meisje werd ziek en zou twee keer in bed hebben geplast. Reden voor Abu Maawi het kind te straffen en buiten, in de gloeiende zon, vast te binden. Bij een temperatuur van boven de 40 graden droogde ze uit.

‘Hoewel zij onderkende dat het kind wegens een gebrek aan vocht zou doodgaan, deed ze niets. Ze verzorgde het kind niet, gaf het geen water en maakte ook de handboeien niet los’, zo staat het in de aanklacht. Op zeker moment zou de Duitse wel een glas water hebben gebracht, maar toen was het al te laat. Criminele nalatigheid die tot de dood van het kind leidde. Tijdens de eerste zitting kwam de advocaat van W. met een vraag voor de aanklager: ‘Ze deed niets, maar was ze bij machte wat te doen waar de echtgenoot bij was?’

Volledig scherm Jennifer W. tussen haar advocaten Seda Basay-Yildiz (links) en Ali Aydin (R). © Getty Images

Getuigen

Voor het door internationale media gevolgde proces zijn 23 zittingsdagen uitgetrokken. Er worden belangrijke getuigen verwacht. Een van hen is Nora B., de moeder van het dode meisje. Zij wordt bijgestaan door Amal Clooney, een bekende internationale mensenrechtenadvocaat en vrouw van acteur George Clooney. Nora B. vertelde eerder in Duitse media hoe haar kind werd vernederd en vaak klappen kreeg van de man van Jennifer. ‘Omdat ze jezidi was, en geen moslim’. De naam van het meisje werd door haar nieuwe eigenaren veranderd, omdat die naam toebehoorde aan een ‘ongelovige’.

De zaak wordt gevolgd door onder anderen Nadia Murad, een ontvoerde boerendochter en ooit zelf een seksslavin van IS, die een bekende schrijfster werd en de Nobelprijs won. ,,Deze zaak is belangrijk voor alle jezidi die overleefden’’, aldus Murad tegen The New York Times. ,,Elke overlevende die ik heb gesproken, wacht op hetzelfde – dat misdadigers worden vervolgd voor wat ze de jezidi, inclusief de vrouwen en kinderen, hebben aangedaan.’’

Nora B. werd destijds in Syrië gevangengenomen door IS; haar twee zoontjes werden haar afgenomen. Haar dochter mocht blijven en werd verkocht. Talloze jezidivrouwen en -meisjes trof hetzelfde lot en zij werden huis- of seksslavin. De zaak tegen Jennifer W. heeft daarom de steun van Yazda, een organisatie die de misdaden tegen jezidi inventariseert.

Volledig scherm De Libanees-Britse advocate Amal Clooney. © EPA Net als andere West-Europese landen zit Duitsland met het probleem van Duitse vrouwen die willens en wetens naar het kalifaat zijn gereisd en daar al dan niet actief medeplichtig werden aan een crimineel regime. Over W. is weinig bekend, behalve dat ze na haar schooltijd geen baan had en een weinig opwindend leven leidde in het suffige Lohne.

Waarom ze radicaliseerde en hoe ze erbij kwam op een dag via het lokale vliegveld Münster-Osnabrück naar Istanboel te vliegen en daarna via tussenpersonen als aanstaande IS-bruid in het kalifaat arriveerde, zal de komende weken duidelijker worden. In Duitse media is gemeld dat Jennifer een stille leerling was op de middelbare school en op haar zeventiende opeens een hoofddoek ging dragen. Eerst wilde ze voor de Koerdische PKK vechten, aldus lokale media, maar dat veranderde toen ze zich in 2013 bekeerde tot de islam. In die tijd merkte een Syrische vluchteling in haar geboortestad op dat ze rondliep met een tas waarop in het Arabisch ‘martelaar’ stond. Jennifer W. vond haar geluk tijdelijk in Raqqa, de hoofdstad van het IS-kalifaat.

Volledig scherm IS-strijders trekken door de straten in Raqqa, tot medio 2017 de hoofdstad van het kalifaat. © AP

Opmerkelijker is dat W. in 2016 terugkomt nadat ze in Turkije een nieuw Duits paspoort heeft aangevraagd. In Lohne kende men haar verhaal, maar niemand wist de bijzonderheden. Kennelijk niet tevreden in Duitsland gaat ze dan voor de tweede keer naar IS-gebied, naar verluidt hertrouwd met een andere IS-strijder van wie ze een dochter heeft. Om haar naar de resten van het kalifaat te brengen zoekt ze sympathisanten. Ze vindt er een, maar die blijkt voor de Amerikanen te werken en documenteert haar verhaal, wat haar nu lange jaren gevangenisstraf kan opleveren. Want ook over haar gedragingen als lid van de zedenpolitie is wel wat te doen. W. zou voor een salaris van rond 100 euro per maand andere vrouwen hebben bedreigd met een kalashnikov en met een bomgordel om haar werk hebben gedaan. In haar eigen huis zou W. de moeder van het jezidimeisje een pistool tegen het hoofd hebben gezet en hebben gedreigd haar te doden ‘als ze zich niet gedroeg’.