Jihadisten krijgen Nederlands paspoort terug

Vijf jihadisten die het Nederlandse paspoort was ontnomen, krijgen dat weer terug van de overheid. Ze zijn ook geen ongewenst persoon meer. Het besluit is maandag gepubliceerd in de Staatscourant .

Volgens de NOS gaat het om moslimstrijders die zich hadden aangesloten bij verboden groepen in Syrië en Irak. Een van de vijf jihadisten zou Driss Daouayry zijn. Volgens meerdere bronnen is hij al in 2015 om het leven gekomen in Syrië. De andere vier zijn volgens de Staatscourant Az Edinne Benaissa, Benyamine Fadlaoui, Mounir El Kharbachi en Ridvan Öz. De vijf hebben tevens de Marokkaanse nationaliteit.

Toenmalig staatssecretaris Mark Harbers van Vreemdelingenzaken trok de paspoorten van de mannen in omdat ze zich hadden aangesloten bij verboden strijdgroepen in Syrië en Irak. Waarom ze nu hun nationaliteit terugkrijgen, is niet duidelijk. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol kon maandagavond laat nog geen toelichting geven.