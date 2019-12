Jihadisten krijgen vooral gewelddadige voet aan de grond in Mali

Britse vrouw overleeft miraculeus hartstil­stand van zes uur

3:57 Een 34-jarige Britse vrouw is in een Spaans ziekenhuis op miraculeuze wijze hersteld na een hartstilstand van zes uur. Ze was samen met haar man tijdens een wandeltocht in de Catalaanse Pyreneeën overvallen door een sneeuwstorm en ernstig onderkoeld geraakt. De artsen in het ziekenhuis waar ze werd gereanimeerd spraken van een ,,wereldwijd uitzonderlijke zaak’’.