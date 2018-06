Jihadstrijder Victor D. : Ik heb gevochten aan het front in Syrië

Jihadstrijder Victor D. uit Heeten heeft wel degelijk gevochten aan het front in Syrië. Dat zegt hij in weekblad De Groene Amsterdammer . De voormalige postbode liet tot nu toe steeds in het midden of hij daadwerkelijk de wapens had opgepakt.

D., die zichzelf Zakariya Al-Hollandi noemt, vertrok in 2013 naar Syrië. Om er ontwikkelingswerk te doen, verklaarde hij aanvankelijk. Later zei de Heetenaar dat hij ook aan het front was geweest, maar met welke groepering wilde hij niet zeggen en evenmin of hij ook had gevochten.



Dat laatste geeft hij nu toe in het interview met De Groene Amsterdammer, dat morgen verschijnt. ,,Ik ga nog wel naar het front, maar niet meer zo vaak als eerst. Ik ben 30 en aan het front sta je met ontzettend jonge jongens. Ze zijn nooit jonger dan zestien, dat accepteren wij niet. Maar ze zijn zo gemotiveerd dat het soms wat roekeloos is. Daar zit ik niet meer op te wachten. De vijand is vaak ver weg, of in een huis. Het is niet meer zoals vroeger dat je met een zwaard vecht en dus voelt hoe het is om iemand te doden. Sommige dingen horen nu eenmaal bij oorlog. Dat zal een non-combattant niet zomaar kunnen plaatsen."

Helpen

Wie hij bedoelt met 'wij' en 'de vijand' is nog steeds niet duidelijk. D. bekeerde zich in 2010 tot de islam en vertrok drie jaar later naar Syrië om daar te vechten in de jihad. ,,Ik ben niet vertrokken om dood en verderf te zaaien, maar om mensen te helpen", verklaarde hij in 2016 tegenover deze krant.



Volgens weekblad De Groene sloot de Nederlander zich in 2013 kort aan bij IS om daarna over te stappen naar andere (aan al-Qaeda gelieerde) organisaties. De Nederlandse overheid zette hem begin 2016 op de terroristenlijst. ,,Ik zit niet bij IS noch bij Jabhat al-Nusra", zei D. toen in een interview met deze krant. Vorige zomer liet hij opnieuw weten niet bij IS te verblijven 'maar bij een andere groepering in de buurt van Idlib', in het noordwesten van Syrië.

Geen spijt

Hoewel nog steeds onduidelijk is welke gevechtsdaden hij aan het front verrichtte, heeft de oud-postbode geen spijt van zijn daden. ,,Ik vergeet niet dat het Assad was die duidelijk als eerste over de schreef ging. En ik denk dat je ons niet kan verwijten dat we niets hebben gedaan om het Syrische volk te helpen. Ik heb voedsel en kleding uitgedeeld, gevochten, de grenzen bewaakt. Als ik dat voor Nederland had gedaan was ik onthaald als een held", zegt hij in De Groene.



De Heetenaar communiceerde vanuit Syrië veelvuldig via Facebook met Nederlanders. Via een van hen liet de jihadstrijder eind vorig jaar een brief verspreiden waarin hij schreef dat hij een poging zou doen zich aan te geven bij het leger van Turkije. Op die manier zou hij uitgeleverd kunnen worden aan Nederland om het strafproces tegen hem bij te wonen.

Celstraf