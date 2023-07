Johan (53) belandt op spoedeisende hulp na zes steken van Aziatische hoornaar: ‘Anders dan steek van wesp’

Selfie met flitser levert Randy (23) stevige boete op: ‘184 euro? Blijkbaar weinig gevoel voor humor!’

SINT-NIKLAAS - Wie te snel voorbij een flitser rijdt, krijgt uiteraard een boete. Maar wie een selfie neemt met diezelfde flitsauto moet ook uitkijken voor een bekeuring. Het overkwam Randy Delaruelle in het Vlaamse Sint-Niklaas. De jongeman postte zijn zelfgemaakte foto op Facebook en kreeg van de betrokken agent nu een gepeperde rekening van 184 euro. Het gebruik van de smartphone op de fiets is namelijk ook in België verboden.