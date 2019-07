Johnson kiest roedel pitbulls

Poging Zapata om Kanaal over te vliegen met flyboard mislukt

9:51 De Franse uitvinder van de 'flyboard' , Franky Zapata, is met zijn uitvinding in Het Kanaal terechtgekomen. Hij wilde in twintig minuten van het strand van Sangatte naar het Engelse Saint Margaret's at Cliffe bij Dover vliegen. Het ging mis toen hij halverwege moest bijtanken maar het platform miste, om vervolgens in het water te belanden. Volgens Franse media is hij ongedeerd.