Johnson onder vuur om geheimhouden van alarmerend rapport

Johnson wil het vijftig pagina's tellende rapport van de geheime diensten pas na de verkiezingen van 12 december openbaren, meldt de krant The Guardian . Hij heeft geen reden gegeven voor die beslissing. Dat is niet goed gevallen bij de andere partijen in het parlement.

Geheime diensten

Volgens Downing Street zou er niet genoeg tijd meer zijn om voor de ontbinding van het parlement het rapport goed te keuren voor publicatie. Maar bronnen hebben tegen The Guardian gezegd dat het rapport al op 17 oktober klaar was en dat de geheime diensten al hun fiat hebben gegeven voor publicatie van het rapport.



,,De regels zijn duidelijk. Als de premier een goede reden heeft om publicatie te voorkomen, moet hij aan de commissie uitleggen wat die is en dat binnen tien dagen na ontvangst van het rapport aangeven. Zo niet, dan zou het gepubliceerd moeten worden,” aldus Grieve.



Het rapport gaat specifiek in op de Russische pogingen om zich te mengen in het EU-referendum van 2016. De leden van het comité, dat in het geheim bijeenkomt vanwege de gevoeligheid van het werk, hadden vóór de verkiezingen aanbevelingen willen doen om maatregelen tegen inmenging door te voeren.