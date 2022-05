Johnson: Rapport partygate stemt nederig, maar ik wil door

De Britse premier Boris Johnson neemt de volledige verantwoordelijkheid voor partygate, het schandaal rond de overheidsfeestjes en -borrels tijdens coronalockdowns, waar ook hijzelf voor beboet is. Van opstappen, zoals de oppositie wil, wil hij desondanks niets weten. Vandaag overhandigt topambtenaar Sue Gray het rapport over het schandaal. Ze concludeert dat er een cultuur was om regels te overtreden.

In het rapport - 37 pagina's lang, plus negen foto's in de bijlage - staat onder meer dat de feestjes en borrels met drank overgoten waren, in een tijd dat er vanwege de coronapandemie geen festiviteiten gehouden mochten worden. ,,Je kunt haast de hoeveelheid drank ruiken”, zegt een BBC-commentator na het lezen van Gray’s bevindingen. De topambtenaar heeft ook WhatsApp-berichten opgenomen die laten zien hoe laks er met de regels werd omgesprongen.

Zo schrijft een adviseur aan Martin Reynolds, een van de belangrijkste secretarissen van Johnson, op de dag dat Johnson een belangrijke coronapersconferentie houdt: ‘Een borrel vanavond is een leuk idee, dus ik heb het gedeeld met het team. Wel een waarschuwing dat de persconferentie ongeveer om dezelfde tijd is afgelopen, dus het zou helpen als mensen in gedachten houden dat cameraploegen en sprekers dan weggaan. Ze moeten niet met flessen wijn gaan zwaaien’. Reynolds antwoordt: ‘Ik doe mijn best’.

Een tijdje later appt Reynolds die adviseur over een nieuwsverhaal (dat verder in het rapport niet wordt besproken, red.) dat gaat over die bewuste bijeenkomst op 20 mei 2020: ‘Het is een compleet non-verhaal, maar altijd nog beter dan dat ze zouden focussen op onze borrel (waar we goed mee weg zijn gekomen)’.

Falend leiderschap

Het zorgt ervoor dat Gray niet anders kan dan concluderen dat er sprake is van ‘falend leiderschap’. ,,De gebeurtenissen die ik onderzocht, werden bijgewoond door regeringsleiders. Veel van deze gebeurtenissen hadden niet mogen plaatsvinden. Het is ook zo dat sommige van de lagere ambtenaren van mening waren dat hun betrokkenheid bij sommige van deze evenementen was toegestaan, gezien de aanwezigheid van hogere leiders”, zegt Gray. ,,Het publiek heeft het recht om op dergelijke plaatsen de allerhoogste gedragsnormen te verwachten en het is duidelijk dat wat er is gebeurd hier niet aan voldoet.”

Volledig scherm Een van de foto's met Johnson bij een van de onderzochte afscheidsfeestjes. © via REUTERS

Johnson neemt de volledige verantwoordelijkheid voor partygate op zich, zegt hij nu tegen de parlementariërs. Hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor het rapport ‘om de zaak recht te zetten en door te kunnen gaan’. Hij neemt ‘de volledige verantwoordelijkheid’ voor zijn ‘tekortkomingen’ en is ‘nederig geworden van de hele ervaring’. Maar hij zegt ook dat er al veel veranderingen zijn doorgevoerd, waaronder een wisseling van de wacht onder verschillende topfunctionarissen.

Johnson zegt ook dat hij het gepast vond om aanwezig te zijn op afscheidsbijeenkomsten van verschillende mensen. ,,Om hen te danken voor hun harde werk. Maar wat er daarna is gebeurd, daar had ik geen weet van. Simpelweg omdat ik er niet bij was.” Hoewel de oppositie het heeft over een ‘verrotte cultuur’ en het rapport een ‘catalogus van criminaliteit noemen’, denkt Johnson niet over opstappen. Hij wil door.

Feesten

Nadat eind vorig jaar een reeks aantijgingen naar buiten kwam over feesten en partijen in Downing Street en Whitehall tijdens de Covid-pandemie, terwijl de rest van het land in strikte lockdowns was, benoemde Downing Street 10 de Britse topambtenaar Simon Case om de claims te onderzoeken. In december moest hij echter opstappen: ook in zijn kantoor bleek tijdens een lockdown een feestje te hebben plaatsgevonden.

Daarop nam topambtenaar Sue Gray de taak op zich . Zij onderzocht zestien gebeurtenissen tussen mei 2020 en april 2021. In januari publiceerde Gray al haar kritische bevindingen, waarin ze wees op ‘falend leiderschap en beoordelingsvermogen’. Maar het volledige rapport werd achtergehouden vanwege het toen nog lopende politieonderzoek.

Nu de politie haar onderzoek heeft afgerond - wat resulteerde in 126 boetes, waaronder een voor de premier voor het bijwonen van een verjaardagsfeestje - kan Gray haar volledige bevindingen publiceren.

