Johnson vertrekt als premier van Groot-Brittannië, wellicht al opvolger over twee maanden

met videoDe Britse premier Boris Johnson stapt op als premier van Groot-Brittannië. Dat maakte hij vanmiddag officieel bekend op een persconferentie. Johnson blijft tot er een opvolger is, wellicht al over twee maanden.

Britse media hadden het er vanmorgen nog over dat die keuze waarschijnlijk in de herfst wordt gemaakt. Maar zakenkrant de Financial Times meldt vanavond dat de Conservatieve Partij al van plan is begin september, dus aan het einde van de zomer, een nieuwe premier te kiezen.

De als partijleider teruggetreden Johnson blijft interim-premier. Dat kan in het Britse stelsel, waar er niet automatisch nieuwe verkiezingen zijn als de regering valt. De gekozen leider van de regerende partij wordt straks de nieuwe premier. Johnson heeft na zijn aftreden uitdrukkelijk beklemtoond dat hij de belangrijkste begrotingsbeslissingen overlaat aan zijn opvolger.

Hij geeft zijn partijgenoten nu de tijd om te kiezen wie zijn opvolger moet worden en wil aanblijven tot diegene kan worden aangesteld. In theorie kan het dat hij binnenkort ook nog wordt afgezet als interim-premier via een vertrouwensstemming binnen zijn eigen partij of in het parlement, maar experts achten die kans klein.

‘Mijn werk en mijn plicht’

Johnson bedankte in zijn toespraak de mensen die op hem hebben gestemd en verklaarde waarom hij de afgelopen tijd wilde aanblijven, ondanks de oplopende druk. ,,Dat deed ik niet omdat ik het zelf wilde, maar omdat het mijn werk en mijn plicht is. Ik ben immens trots dat we de Brexit er doorheen hebben gekregen en dat we als land weer de macht hebben om onze eigen wetten te schrijven.”



Over de reactie van het volk zei hij te weten dat sommige mensen ‘opgelucht zullen zijn’, terwijl anderen teleurstelling voelen. Johnson hield zijn speech voor de ambtswoning in Downing Street 10 en werd persoonlijk gesteund door zijn vrouw en kind en verschillende vertrouwelingen.

Steeds meer druk

De laatste dagen is de druk snel opgevoerd door verschillende ministers en andere bewindslieden die opstapten, maar ook de ministers die bleven, hebben op Johnson ingepraat. Hun druk lijkt een belangrijke rol te spelen in de beslissing van de premier om op te stappen. De leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn blij dat de Britse premier vertrekt.

Woensdag wilde Johnson van een vertrek nog niets weten. In de avond hebben al verscheidene mensen hem proberen te overtuigen dat het in het landsbelang was om weg te gaan. Dat heeft minister Michael Gove zelfs zijn baan gekost. Johnson ontsloeg hem.

Conservatieven

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Meerdere Britse Conservatieven hebben zich vandaag uitgesproken tegen het voorlopig aanblijven van premier Boris Johnson tot de herfst. Johnson wil aanblijven tot een nieuwe partijleider is gekozen voor het Conservatieve partijcongres in oktober. Vooraanstaande Tories lieten vanmorgen aan Britse media weten dat ze vinden dat hij nu moet vertrekken.



Het kan maanden duren voordat een nieuwe partijleider is gekozen, die automatisch ook premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. Tot die tijd wil Boris Johnson zelf aanblijven als demissionair premier. Volgende week worden daar verdere details over gedeeld. ,,Ik zal u zo veel mogelijk steunen als ik kan”, zei Johnson alvast tegen zijn opvolger. Volgens bijvoorbeeld voormalig minister George Freeman zou het beter zijn om een waarnemend premier aan te stellen. In de media wordt daarvoor Dominic Raab genoemd, de huidige vicepremier.



De Britse minister Michael Ellis zegt dat de regering gewoon door zal blijven gaan met het besturen van het land. Hij ziet het als plicht van de ministersploeg dat het Verenigd Koninkrijk een functionerende regering behoudt. ,,We moeten ons land blijven dienen.”

Opluchting

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De Schotse premier Nicola Sturgeon verwacht dat het land opgelucht is dat de chaos van de laatste dagen voorbij is. Ze denkt dat het onverstandig is als Johnson nog tot de herfst aanblijft als waarnemend premier, omdat hij altijd al ‘ongeschikt’ was als premier. Ze hoopt dat een nieuwe premier een andere houding zal aannemen tegenover een onafhankelijkheid van Schotland, maar verwacht niet dat het probleem met een nieuwe leider verholpen is.



De nieuw verkozen leider van Noord-Ierland Michelle O’Neill heeft hard uitgehaald naar de Britse premier, omdat hij het Noord-Ierse protocol wilde aanpassen. ‘Hij is een totaal schandelijke figuur. Iedereen die onze vredesakkoorden probeert te saboteren, is werkelijk geen vriend van ons’.



Mark Drakeford, de regeringsleider van Wales, is blij dat Johnson ‘het juiste heeft gedaan’. Hij denkt dat alle vier de landen binnen het Verenigd Koninkrijk baat hebben bij een stabiele regering. Drakeford roept op tot nieuwe verkiezingen, omdat niet alleen de Conservatieve Partij zou moeten bepalen wie de volgende premier wordt.

