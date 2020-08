Jonge vader overlijdt na politieoptreden in cel van Belgische luchthaven

videoUit beelden van een bewakingscamera in een politiecel op de luchthaven van Charleroi, waar een 38-jarige man begin 2018 zware verwondingen opliep waaraan hij uiteindelijk overleed, blijkt dat verschillende agenten op de geboeide man hebben gezeten, dat ze lachten en dansten en dat een agente zelfs een Hitlergroet bracht. Dat zegt familie van de overleden man, een jonge vader, vandaag in het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws . Het onderzoek naar deze zaak, dat door de coronacrisis vertraging had opgelopen, is bijna afgerond. Politievakbonden vragen echter niet te snel te oordelen.

Het incident vond plaats op 28 februari 2018 op de luchthaven van Charleroi. De 38-jarige man wilde een vlucht nemen naar Slowakije, maar gedroeg zich agressief en werd daarom opgepakt. Hij werd opgesloten in een cel op de luchthaven en op beelden is te zien hoe hij zich 's nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit.



De politie komt er daarna tussen. ,,Op bewakingsbeelden is te zien dat zes politiemensen naast en op de geboeide man komen zitten. Volgens een doktersverslag zit één inspecteur 16 minuten met z'n volle gewicht op zijn borstkas. Lange tijd ligt er ook een deken over zijn gezicht. De politieagenten lachen uitbundig, één agente doet een dansje en brengt de Hitlergroet”, aldus de advocaat van de familie. De man werd de dag erna naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden.

Doofpot

Het gerecht in Charleroi onderzoekt de zaak, maar na tweeënhalf jaar onderzoek vreest de familie dat de zaak in de doofpot verdwijnt. De weduwe van de man wil weten wat de doodsoorzaak is geweest, stelt advocaat Ann Van De Steen, die met een verzoekschrift de aanstelling van een nieuwe onderzoeksrechter wil forceren.



Het parket van Charleroi laat weten dat het dossier nog altijd onderzocht wordt, maar dat het onderzoek bijna is afgerond. ,,De nabestaanden van de familie hebben al twee keer om extra onderzoek gevraagd, om het verhoor van verschillende personen en een medische expertise", zegt een woordvoerder van het parket. ,,Door de coronacrisis is er vertraging geweest. Alle politieagenten betrokken bij deze interventie zijn inmiddels wel gehoord."

Volledig scherm Jozef Chovanec overleed na het politieoptreden in Charleroi. Een agente bracht de Hitlergroet. © RV

Voorzichting

Zowel VSOA als vakbond NSPV reageren verrast: het is voor het eerst dat ze de beelden, die al twee jaar oud zijn, onder ogen krijgen. De Belgische politievakbond VSOA vindt echter dat ‘we het dossier te weinig kennen en dus voorzichtig moeten zijn met een beschuldiging tegen de agenten’. Vincent Houssin van VSOA is echter wel stellig over een aantal aspecten in de video: ,,Die Hitlergroet en dat dansen is volledig onaanvaardbaar en ongepast. Dat veroordeel ik streng en ik begrijp bovendien niet wat de bedoeling daarvan is.”



Over de rest van de feiten blijft hij voorzichtig. ,,De man is duidelijk buiten zinnen. Het lijkt bijna Excited Delirium Syndroom (EDS) (dat syndroom kenmerkt zich door extreem agressief gedrag en het niet opvolgen van aanwijzingen van politie en hulpverleners, red). Hoewel achteraf blijkt dat hij negatief test op drugs en alcohol, is er duidelijk iets aan de hand. Iets waarvan wij de oorzaak niet kennen”, zegt Houssin.

,,Wat wel duidelijk is, is dat de man in bedwang moet worden gehouden. Wat de goede manier daarvoor is, is niet duidelijk. Wij hebben al eens om een handleiding gevraagd voor dit soort situaties, maar die is er nooit gekomen. Hoe dan ook: we kennen het dossier te weinig om de agenten te kunnen beschuldigen. Daar moeten we dus voorzichtig mee zijn”, zegt Houssin.



Bij NSPV vindt men dat ‘de feiten onbekend zijn en we daar dus niet op kunnen reageren’, aldus Carlo Medo. De federale politie overlegt nog over een reactie op de zaak.