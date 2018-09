Jonge verkeersleider helpt laatste vliegtuig, maar overleeft zelf aardbeving niet

Een van de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Indonesië is de jonge luchtverkeersleider Anthonius Gunawan Agung, die tijdens de tweede zware aardbeving vrijdagavond de laatste commerciële vlucht uit Palu hielp vertrekken en daarmee hoogstwaarschijnlijk het leven van honderden mensen redde. Nadat de 21-jarige het vliegtuig veilig het luchtruim ingeleid had, sprong hij uit de instortende verkeerstoren. Die sprong overleefde hij niet.

De jonge man zou volgende maand 22 geworden zijn. Hij is een van de 384 bevestigde doden die door de tweede aardbeving van 7,4 op de schaal van Richter zijn gevallen. ,,Toen de aardbeving gebeurde had Agung net vlucht 6231 van Batik Air het signaal voor ‘take-off’ gegeven”, zegt de woordvoerder van AirNav Indonesia. ,,Hij wachtte tot het vliegtuig veilig in de lucht was, voor hij de controlekamer verliet. De man sprong van de toren af omdat de bovenste verdieping het begaf, maar overleefde die sprong niet. ,,We vinden het verschrikkelijk wat er gebeurd is en we bidden voor zijn ziel en voor de andere slachtoffers van de aardbeving.”

De piloot van de betreffende vlucht van Batik Air, Ricosetta Mafella, die als laatste contact met Agung had, drukte via Instagram zijn dankbaarheid uit voor diens snelle handelen en deelde de laatste woorden van de jonge verkeersleider. ,,Batik 6231 startbaan 33, vrij om op te stijgen." Dat waren zijn laatste woorden aan mij. Dank je voor de begeleiding tot ik veilig in de lucht was. Daarna sprong hij uit de toren en brak hij zijn arm en zijn been. Anthonius Gunawan Agung verdient een 'wing of honor' als mijn beschermengel in Palu. Rust zacht, vliegmaatje. God zij met u."

Mafella had toestemming gevraagd om drie minuten eerder te mogen vertrekken en Agung had hem die toestemming gegeven. ,,Ik voelde tijdens het taxiën op de startbaan al dat er iets mis was", schrijft de kapitein, die waarschijnlijk de eerste trillingen van de aardbeving al voelde. ,,Gelukkig hoorde ik toen een stem die me zei eerder te vertrekken. Ik versnelde het proces. Dertig seconden later had ik niet meer kunnen vertrekken."

Vanuit de cockpit filmt de piloot vanaf 1500 voet de zich opbouwende tsunami-golf:

