Jongen (12) aangevallen door haai, Egypte sluit duiklocatie

De mooiste boom van het jaar in België overleefde twee wereldoor­lo­gen

23 oktober De beroemde kastanje van Ieper, een boom die beide wereldoorlogen overleefde, is nu nog beroemder. Hij is verkozen tot Boom van het Jaar in België. ,,En terecht”, zegt Lieven Stubbe, de baas van het Ieperse groen. ,,Het is een magnifiek levend wezen.”