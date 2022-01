Jongen (13) sterft aan overdosis, politie vindt 100 zakken fentanyl op zijn slaapkamer

Man (41) aangehou­den voor mogelijk bezit van kilo fentanyl in Eindhovens schuurtje

EINDHOVEN - Een 41-jarige verdachte is vorige week donderdag in Uden aangehouden omdat hij mogelijk 1,3 kilo fentanyl in een schuurtje in Eindhoven had liggen, meldt het OM. De man woont in het buitenland, maar verbleef in Nederland. Hij is de tweede verdachte in de zaak, eerder werd een 42-jarige Eindhovenaar al gearresteerd.

