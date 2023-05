Jongen (15) hersendood geslagen bij massale vechtpartij op internationaal jeugdvoetbaltoernooi

Een massale vechtpartij op een internationaal jeugdvoetbaltoernooi in Duitsland kende tijdens het pinksterweekend een vreselijke afloop. Verschillende mensen raakten gewond, een jongen (15) zou nog voor zijn leven vechten volgens Bild. De vermeende dader is een 16-jarige jongen uit Frankrijk. Hij werd opgepakt, zo berichten Duitse media.

De verschrikkelijke escalatie van geweld vond zondag plaats tijdens de ‘Germany Cup’, die in acht Duitse steden wordt gespeeld in april, mei en juni. Ook Brabantse clubs, waaronder Blauw Geel’38, Sarto en Nieuwkuijk, nemen deel aan het toernooi dat in verschillende leeftijdscategorieën wordt afgewerkt.

Op het sportveld van SV Viktoria Preußen 07 in de wijk Eckenheim in Frankfurt waar de teams van de U17 tijdens de halve finale aantraden, liep het helemaal uit de hand. Volgens een ooggetuige stonden een Berlijnse club en een Frans team tegenover elkaar. Berlijn leidde met 1-0 toen de scheidsrechter de match affloot. Volgens de tot dusver beschikbare informatie was er rond 16.10 uur, na het laatste fluitsignaal, sprake van ongeregeldheden tussen de spelers van beide teams.

Bij de massale vechtpartij zouden verschillende mensen gewond zijn geraakt, De 15-jarige jongen uit Berlijn kreeg een slag op het hoofd of de nek. Hij zakte in elkaar op het voetbalveld en werd nog gereanimeerd. Aanvankelijk meldden Frankfurter Rundschau en FNP dat de jongen dood was. De politie bevestigde dit bericht dinsdagochtend ook nog aan Bild. Rond 10.23 uur vandaag maakten de rechercheurs echter bekend dat de jongen met een levensbedreigend hersenletsel in het ziekenhuis ligt.

De vermeende dader, een 16-jarige jongen uit Frankrijk, werd maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.