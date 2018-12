Jongen (18) zonder rijbewijs ontvlucht controle en rijdt vrouw dood in Duitsland

In de achtervolging die ontstond reed de jongen bij Heppenheim (Hessen) een parkeerplaats op waar hij op de auto knalde waarin de vrouw in zat. Die raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis.



Haar 10-jarige zoon raakte zwaargewond maar niet levensbedreigend. De vader van het gezin was op het moment van de botsing op het toilet van de parkeerplaats.



Volgens de politie had de jongen, die ook letsel opliep, geen rijbewijs. Een bloedproef moet uitwijzen of hij onder invloed was.