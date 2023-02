Jongen (6) die juf neerschoot probeerde al eerder een lerares te wurgen en sloeg klasgenoten

De 6-jarige jongen die begin dit jaar zijn lerares van de eerste klas van de Richneck basisschool in Newport News neerschoot en levensgevaarlijk verwondde, had al een lange lijst met serieuze geweldsincidenten op zijn naam staan. Zo zou hij op een eerdere school een andere lerares de keel hebben dichtgeknepen.

De gedragsproblemen van de jongen zijn door de advocaat van de neergeschoten lerares, Diana Tascona, in een juridische kennisgeving naar het schoolbestuur gestuurd. Volgens Tascona is haar cliënte Abigail Zwerner van plan een rechtszaak aan te spannen tegen het schoolbestuur.

In het document dat in handen is van het Amerikaanse persbureau AP, staat dat de jongen niet alleen brutaal was en voortdurend vloekte tegen personeel en leraren, maar ook probeerde klasgenoten met een riem te slaan. Ook zou hij in 2021 op een eerdere school een lerares de keel zo hard hebben dichtgeknepen “dat ze niet meer kon ademen”.

Twee dagen voor de schietpartij zou de jongen bovendien de mobiele telefoon van Zwerner hebben gepakt en er zo hard mee hebben gegooid dat die kapot ging. De jongen werd daarop een dag geschorst, maar mocht de volgende dag terugkeren naar de klas van Zwerner. Daar haalde hij een 9 mm-pistool uit zijn zak en schoot haar neer terwijl ze aan een leestafel zat.

,,Het is een wonder dat niet meer mensen gewond zijn geraakt’’, schreef Toscano in haar brief. ,,De schutter liep de hele pauze rond met een geladen pistool in zijn zak, terwijl overal eersteklassers speelden.’’

Wurgincident

Het wurgincident werd bevestigd door de betreffende lerares. Ze vertelde dat de jongen achter haar kwam staan terwijl ze in een stoel voor de klas zat, en zijn onderarmen rond haar hals sloot en haar hard naar achteren en naar beneden trok. Een onderwijsassistent moest eraan te pas komen om de jongen van haar af te trekken.

De lerares, die anoniem wil blijven omdat ze bang is voor mogelijke represailles van het schooldistrict, zei dat ze het incident aan het schoolbestuur had gemeld, maar dat ze zich daarbij nauwelijks gesteund voelde. ,,Ik heb me de rest van het jaar niet veilig gevoeld.’' De jongen werd later overgeplaatst naar een andere school.

Eerder werd al bekend dat op de ochtend van de schietpartij drie keer was gewaarschuwd dat de jongen een vuurwapen bij zich droeg. Met die meldingen werd echter niets gedaan door assistent-directeur Ebony Parker. ,,Als zij had gehandeld op basis van de informatie die ze had gekregen, dan zou het neerschieten van mevrouw Zwerner niet zijn gebeurd”, aldus de advocaat in het schrijven. ,,Ze had de politie moeten bellen, maar ze koos ervoor om helemaal niets te doen.’'

Parker, die vorige maand haar functie neerlegde, was niet direct bereikbaar voor commentaar. Een woordvoerster van het schooldistrict zei dat ze niet wist of Parker een advocaat heeft ingeschakeld.

Herstel

Zwerner is volgens haar advocaat nog steeds fysiek en mentaal aan het herstellen. ,,Ik hoop dat het schooldistrict mevrouw Zwerner niet door een proces wil slepen na het trauma dat ze heeft opgelopen”, aldus Toscano. ,,Ik hoop niet dat het schooldistrict een bericht zal sturen dat neergeschoten worden tijdens het lesgeven door een student in de klas slechts een risico van het vak is.”

Na de schietpartij is de jongen door de politie naar een medische instelling gebracht waar hij niet nader gespecificeerde zorg krijgt. Als het politieonderzoek is afgerond, wordt bepaald welke stappen er worden ondernomen tegen de ouders van het jongetje. Hij is zelf te jong om vervolgd te kunnen worden.

Volledig scherm Een foto van lerares Abigail Zwerner voor het schietincident. Ze is nog altijd herstellende van haar verwondingen. © AP