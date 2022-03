Jongen botst tegen luiaard als hij van tokkelbaan in Costa Rica suist: ‘Heb ’m in zijn gezicht geslagen!’

De jongen, waarvan de identiteit onbekend is, kreeg in Costa Rica de schrik van zijn leven. Bij een tokkelbaan suis je, vastgemaakt aan een tuigje op een metalen kabel, normaal gesproken snel, soepel en zonder obstakels naar beneden. De Costa Ricaanse jungle bleek alleen een verrassing in petto te hebben: een luiaard die op zijn gemak over de kabel aan het klauteren was. De nietsvermoedende instructeur filmde de botsing in wat op Twitter ‘de raarste video op het internet’ wordt genoemd.

Bekijk de video in onderstaande tweet:

,,Een luiaard! Ik heb hem net recht in zijn gezicht geslagen”, roept de jongen naar zijn instructeur. Gelukkig wist hij zijn rem op tijd te vinden, want de luiaard lijkt ongedeerd verder te klimmen. Ook de jongen is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Ze hebben wel een kwartier moeten wachten voordat de luiaard aan de kant was en ze weer verder konden, aldus het Go Adventure Arenal Park.

Flavio Leiton Ramos, eigenaar van het park bij de Arenal-vulkaan in Costa Rica, zegt niet te weten hoe de luiaard op de kabel terecht is gekomen. ,,Zeven mensen gingen voor deze jongen de kabel op, en toen was er nog geen luiaard. In een halve minuut is die luiaard daar terechtgekomen.” Hij is opgelucht door de uitkomst: ,,Het kind heeft fantastisch gehandeld door de rem op tijd te gebruiken.”

