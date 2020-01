Jongen in VS gearresteerd voor moord op drie kinderen en vrouw

De politie in de plaats Grantsville kreeg vrijdagavond omstreeks 19 uur (lokale tijd) een oproep binnen over geweerschoten in een woning. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze de lichamen van twee meisjes, een jongen en een vrouw, aldus Fields. De schutter en een vijfde slachtoffer waren verdwenen. Agenten ontdekten later dat een persoon de verdachte en het gewonde slachtoffers na de schietpartij naar een nabijgelegen ziekenhuis had gebracht. Daar werd de minderjarige schutter gearresteerd en overgebracht naar een jeugdgevangenis.

Momenteel is nog onduidelijk wie de overledenen zijn en wat de aanleiding was voor de schietpartij. Vermoedt wordt, dat slachtoffers familie van elkaar zijn, maar weigeren informatie te geven over de schutter, behalve dat het om een jongen gaat. “We proberen de relatie tussen de overledenen en de overlevende vast te stellen”, zei Rhonda Fields van de politie van Grantsville. Volgens Fields kan het nog tot maandag duren tot de namen van de slachtoffers worden vrijgegeven.



Het vijfde slachtoffer heeft een schotwond, maar verkeert in stabiele toestand en is niet in levensgevaar, aldus Fields. De persoon die het duo naar het ziekenhuis bracht, was niet betrokken bij de schietpartij, aldus de politie.