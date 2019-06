Jongetje (10) redt Nederlandse wandelaar (64) die in Spaanse rotsspleet valt

Spaanse media maken gretig melding van het opmerkelijke verhaal. De 10-jarige Rubén Lopez Rimada was zondagochtend met zijn ouders en zus vlakbij Cabrales het Picos de Europa-gebergte ingetrokken voor een wandeling en om foto's te maken. Rond 10.00 uur hoorde hij roepen: ,,Hallo, hallo!”, klonk het in het Spaans. En: ,,Help me!”



Rubén waarschuwde zijn ouders, maar het lukte het Spaanse gezin niet om de man in nood te vinden. Ze belden de hulpdiensten en vertelden hulpgeroep te horen. Het vreemde was dat ze niemand zagen, dat het roepen om hulp gebeurde met tussenpozen van ongeveer een minuut én dat hun roepen niet beantwoord werd. Het leek op een bandje dat werd afgespeeld. Mogelijk kwam het vanuit een grot.



De Spaanse reddingsdiensten stuurden een helikopter naar het gezin. Vanuit dat toestel werden uiteindelijk lichtsignalen vanuit een rotsspleet gezien op 800 meter van de plek waar het gezin het geroep voor het eerst hoorde. In een rotsspleet lag een 64-jarige Nederlander. Hij had zijn rug gekneusd en was zijn gehoorapparaat verloren, waardoor hij het terugroepen van Rubén en zijn ouders niet had gehoord.



Een hulpverlener en arts daalden via een lier aan de helikopter af in de spleet. Zij gaven de Nederlander eerste hulp en pijnstillers, waarna deze op zijn beurt op een brancard de helikopter in werd getakeld. Daarna werd de man - een toerist - naar het regionale ziekenhuis van Arriondas gebracht.