Joran van der Sloot binnen 2 jaar terug naar ‘onmenselijke en ijskoude’ gevangenis Peru

Joran van der Sloot, de 35-jarige Nederlandse hoofdverdachte van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005, zal na zijn proces in de Verenigde Staten weer uitgeleverd worden aan Peru. Dat valt te lezen in een gerechtelijke uitspraak van het Hooggerechtshof van Peru, zo meldt het Amerikaanse persbureau Associated Press vrijdag.

In het vonnis valt te lezen dat Van der Sloot maximaal twee jaar in de Verenigde Staten zal blijven. In dat tijdsbestek is rekening gehouden met een eventueel hoger beroep dat in de zaak zal dienen. De Amerikaanse autoriteiten willen de zaak zo snel mogelijk afhandelen, omdat de kroongetuigen in deze zaak een verslechterde gezondheid hebben vanwege hun hoge leeftijd, schrijft Associated Press. ‘Een extra vertraging in het proces zou de kans op een veroordeling aanzienlijk verkleinen’, valt te lezen in het vonnis. ‘Vervolging wordt buitengewoon moeilijk als deze niet snel plaatsvindt.’

Volgens strafrechtdeskundige Geert-Jan Knoops wordt de Nederlander na de Amerikaanse rechtszaak teruggestuurd naar zijn Peruaanse cel om daar de resterende straf uit te zitten die hij van de Peruaanse rechter heeft gekregen. Als de Amerikanen hem een celstraf hebben opgelegd, dient hij die straf ná Peru in Alabama te slijten. Volgens Knoops is het mogelijk dat de Nederlander strafvermindering krijgt als hij schuld bekent. ,,Zijn advocaat zal hiervoor in conclaaf moeten gaan met de Amerikaanse aanklagers.’’ Anders loopt hij het risico maximaal 25 jaar celstraf te krijgen.

De Peruaanse regering heeft ermee ingestemd de Nederlandse staatsburger tijdelijk uit te leveren aan de Amerikaanse autoriteiten ‘voor zijn vervolging in de Verenigde Staten wegens het vermeende plegen van de misdaden van afpersing en fraude, na de aangifte van Elizabeth Ann Holloway (Natalee’s moeder)’, zei de Peruaanse minister van Justitie, Daniel Maurate Romero.

Het openbare ministerie in de VS beweert dat Van der Sloot begin 2010, net voordat hij naar Peru ging, 25.000 dollar in contanten van de familie van Holloway aannam waarvoor hij hen in ruil naar Natalee’s lichaam zou leiden. Het lichaam van Holloway is nooit gevonden en er zijn geen aanklachten ingediend tegen Van der Sloot in de zaak. Een rechter verklaarde Holloway later dood.

Onmenselijke omstandigheden

Een verdrag uit 2001 tussen Peru en de VS staat toe dat een verdachte tijdelijk wordt uitgeleverd om in het andere land te worden berecht. Het vereist dat de gevangene wordt ‘teruggestuurd‘ nadat de gerechtelijke procedure is afgerond. Van der Sloot zit in Peru een celstraf van 28 jaar uit wegens de moord in 2010 op een 21-jarige Peruaanse, Stephany Flores Ramírez. Hij werd in 2012 in Lima veroordeeld en is na een paar jaar overgebracht naar de zeer zwaarbewaakte Challapalca-gevangenis op 4600 meter hoogte in de Andes.

Al jarenlang is deze gevangenis in het grensgebied van Peru met Bolivia onderwerp van discussie. Mensenrechtengroepen willen dat hij dichtgaat, onder meer vanwege de extreme weersomstandigheden. ‘s Nachts kan het er min 20 graden worden en er is geen verwarming. De gevangenen moeten zich wassen met koud water. Hun bezoek mogen ze alleen achter tralies in het bijzijn van bewakers zien. De gevangenis is überhaupt moeilijk te bereiken voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Bij de meeste familieleden van de gevangenen is dat het geval.

Door de extreme kou en ijle lucht kampen veel gevangenen met gezondheidsproblemen. Hun bewakers worden om de 3 maanden met het oog daarop gewisseld, zo schreef de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten, een collectief van mensenrechtenorganisaties in Peru, eerder in een rapportage. In de loop der jaren wisten tientallen gevangenen in Challapalca via de rechter gedaan te krijgen dat ze werden teruggeplaatst naar een gevangenis met betere leefomstandigheden. Ook de advocaat van Joran van der Sloot, Máximo Altez, waagde zich aan deze procedure, maar zonder succes.

De familie van Van der Sloot vroeg in 2020 bij de Nederlandse ambassade om medische hulp voor Van der Sloot in de gevangenis in Peru. Hij was toen ernstig ziek door corona, maar herstelde enkele weken later.

