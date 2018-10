'Journalist Khashoggi nam eigen dood op met zijn smartwatch'

Zijn smartwatch hield hij om. Nu komen er via Turkse kanalen berichten naar buiten dat Khashoggi met het horloge geluidsopnames heeft gemaakt van zijn verhoor. Daarop zou ook te horen zijn dat hij gemarteld is, melden enkele Turkse media. Het gerucht dook gisteren al op, maar toen zou het alleen nog gaan om naar zijn telefoon doorgestuurde gegevens over hartslag van de journalist en zijn locatie.



Technisch gezien is het mogelijk om een smartwatch te koppelen aan een telefoon, maar wat je er vervolgens mee kunt doen, hangt om te beginnen af van het model. Daarbij is ook de stabiliteit van de verbinding van belang. Het is in de VS al eens eerder gebeurd dat een dergelijk apparaat werd gebruikt bij het oplossen van een misdaad. Een man had gemeld dat hij zijn vrouw op een bepaald tijdstip vermoord had gevonden, maar de smartphone van het slachtoffer bleef nog een uur na dat moment bewegingen registreren.