Journalist ontmaskert Duitse huisarts die valse coronavrij-verklaringen verkoopt op Mallorca

Daarna besluit de Duitse journalist zelf de proef op de som te nemen. Met een collega begeeft hij zich tijdens het inloopspreekuur naar de huisartspraktijk. Eenmaal in de behandelkamer, volgt de undercover-reporter het voorbeeld van Thorsten en uit zijn testangst. Op zijn vraag of de test pijn doet, antwoordt de arts cynisch: het is een beetje zoals bevallen. Als de journalist vol ontzetting vraagt “doet dat zoveel pijn en moet ik die test ondergaan?’’ zegt de arts “ja dat moet en het is in uw eigen belang".



Een telefoontje van een patiënte die zich ook wil laten testen, geeft de volgende minuten een inkijkje in de lucratieve business van de arts. De vrouw kan pas de volgende dag langskomen en dat kost haar flink wat geld. In plaats van 80 euro moet ze 90 euro betalen voor de test. ,,Plus 60 euro extra omdat ik er speciaal voor naar de praktijk moet komen’’, horen de journalist en zijn collega de arts zeggen dankzij de speakerstand.



Dan begint de journalist te piepen en vraagt of hij op een of andere manier onder de test uit kan komen. ,,Zelfs de meiden daarbuiten hebben er niet zo'n drama van gemaakt als u’’, zegt de arts vermanend tegen de reporter. Dan neemt hij bij diens collega een diepe neustest af, die negatief blijkt te zijn. ,,Als hij negatief is dan ben ik dat toch ook”, probeert de journalist in een laatste poging onder de test uit te komen. Met succes want even later heeft hij zonder test een negatieve coronavrij-verklaring.