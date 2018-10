Journalist slaat na ontkenning verkrachting door Ronaldo terug

,,Nee, nee, nee, nee. Wat ze gezegd hebben? Dat is fake nieuws. Ze willen zichzelf promoten door mijn naam te bezoedelen.” Dat was de reactie van Cristiano Ronaldo gisteren via zijn Instagram Stories op het nieuws van Der Spiegel, dat de verkrachtingszaak rond Ronaldo in 2009 met de Amerikaanse Kathryn Mayorga (nu 34, toen 25 jaar) met nieuwe elementen weer naar buiten bracht.

In 2017 deden ze dat voor het eerst. De reactie van Ronaldo was duidelijk niet naar de zin van het vermaarde Duitse weekblad, dat via Christoph Winterbach hard terugslaat. Winterbach is sportjournalist bij Der Spiegel en maakt ook deel uit van het researchteam van klokkenluidersplatform ‘Football Leaks’. Hij legt op zijn Twitteraccount de hele zaak in chronologische volgorde vanuit hun standpunt uit.

Christoph Winterbach on Twitter This is a thread about the rape allegations vs. @Cristiano: About our research @derSpiegel, about Ronaldo's reaction and a little insight into why the alleged victim Kathryn Mayorga speaks out about the case nine years later. This is the story btw: https://t.co/fwv26PhCSx 1/24

Christoph Winterbach on Twitter We had hundreds of documents from different sources: e-mails, medical and police reports. we put the story together: In 2009, Mayorga accused Ronaldo of rape. She said she was too afraid to say his name to the police & to go to court b/c she feared harassment by #CR7's fans.

,,We hadden honderden documenten via verschillende bronnen: e-mails, medische- en politiedocumenten en legden die bij elkaar. In 2009 beschuldigde Mayorga Ronaldo van verkrachting. Ze zei dat ze te bang was om zijn naam tegen de politie te vertellen en naar de rechtbank te stappen omdat ze bang was lastig gevallen te worden door Ronaldo’s fans.”

Christoph Winterbach on Twitter Her unexperienced lawyer (specialised on traffic violations) hacked out a deal with high-profile lawyers who usually have Hollywood clients. They settled on $375.000, Mayorga had to be silent and never mention the incident ever again. #CR7 stated that the sex was consensual. 3/24

,,Haar onervaren advocaat (gespecialiseerd in verkeersovertredingen) sleepte er een deal uit met hoog aangeschreven advocaten die meestal Hollywood-celebrities tot hun clientèle mogen rekenen. Ze troffen een schikking voor 375.000 dollar (324.000 euro). Mayorga moest zwijgen en nooit nog iets over het incident vertellen. Ronaldo stelde dat de seks met wederzijdse toestemming was.”

Christoph Winterbach on Twitter We worked for weeks on that story last year, travelled to Las Vegas, tried to talk to Mayorga (she wouldn't talk), confronted Ronaldo (he denied), published three articles. After the first text, @Cristiano's agency #Gestifute published a troubling statement. 4/24

,,Vorig jaar werkten we nog wekenlang aan het verhaal, reisden ervoor naar Las Vegas, probeerden contact te leggen met Mayorga (ze wilde niet praten), confronteerden Ronaldo (hij ontkende) en publiceerden er drie artikels over. Na het eerste artikel kwam Cristiano’s management Gestifute met een erg storende verklaring naar buiten.”

Christoph Winterbach on Twitter The statement was not only untruthful (it suggested that we didn't have signed documents and couldn't identify Ronaldo. That was not true, and we proved it), it also suggested that @Cristiano's lawyers didn't abide by the settlement terms. 5/24

,,Die verklaring deed niet alleen de waarheid onrecht aan (het suggereerde dat wij niet over ondertekende documenten beschikten en Ronaldo niet konden identificeren. We bewezen dat we dat wel konden). Er werd ook gesteld dat Ronaldo’s advocaten niet akkoord gingen met de voorwaarden tot schikking.”

Christoph Winterbach on Twitter In their statement they said that Ronaldo had never received the letter from Mayorga, which we quoted from. But it was part of the settlement deal: @Cristiano's lawyers had to read her letter to him. If he really didn't know about the letter, they breached the settlement. 6/24

,,In het statement van Gestifute wordt gezegd dat Ronaldo nooit de brief van Mayorga had gekregen, waaruit wij citeerden. Terwijl dat nochtans deel uitmaakte van de schikking: Cristiano’s advocaten waren verplicht hem die brief voor te lezen. Wist hij niets van die brief, dan zouden ze de regeling schenden.”

Christoph Winterbach on Twitter They also called our article "a piece of journalistic fiction", although to this day they never called out any of the documents we show and quote from as fake. We have no reason to assume that they're not authentic. We meticulously check that before publishing. Always. 7/24

,,Ze noemden ons artikel ook 'journalistieke fictie', maar tot op de dag van vandaag hebben ze de door ons aangehaalde documenten, waaruit we ook quoten, nooit vals genoemd. We hebben geen enkele reden om aan te nemen dat ze niet authentiek zijn. We checken dat tot de allerlaatste letter alvorens publicatie. Altijd.”

Christoph Winterbach on Twitter Fast forward a year and a half: We had the #metoo movement and Mayorga has a new lawyer who says the settlement is void. He says that she was diagnosed with PTSD and describes the mediation as traumatic. Even CR7's lawyers stated that she was extremely volatile and emotional 8/24

,,Laten we doorspoelen naar anderhalf jaar geleden en de #metoo-beweging die ontstond. Mayorga nam een nieuwe advocaat in de arm en die stelt dat de schikking ontbonden is. Hij zegt dat zij lijdt aan een posttraumatische stressstoornis en omschrijft ook de bemiddeling als traumatisch. Zelfs de advocaten van CR7 stellen dat zij extreem vluchtig en emotioneel was.”

Christoph Winterbach on Twitter That apparently made Mayorga decide to now talk to us and tell her story - although she signed the non-disclosure settlement. We reached out to Ronaldo, he wouldn't talk. We confronted him with the allegations again, especially with a very sensitive document that quotes him. 9/24

,,Dat zette Mayorga ertoe aan toch te praten en met haar verhaal naar ons te komen, ook al tekende ze die schikking dat ze niets openbaar mocht maken. We contacteerden Ronaldo, hij wilde niet praten. Opnieuw confronteerden we hem met de beschuldigingen, vooral met een erg gevoelig document met daarin quotes van hem.”

Christoph Winterbach on Twitter It's a questionnaire made by his lawyers. Ronaldo seems to partly confirm Mayorga's version & stated that "she didn't want to, but she made herself available." In a later version of that questionnaire, these answers are gone. #CR7 is quoted saying it was consensual. 10/24

,,Dit is een vragenlijst opgesteld door zijn advocaten. Ronaldo lijkt daar deels Mayorga’s versie te bevestigen en zegt dat ,,zij niet wilde, maar zich toch ter beschikking stelde”. In een latere versie van die vragenlijst, zijn die antwoorden verdwenen. Ronaldo wordt nu geciteerd als zou het met wederzijdse toestemming gebeurd zijn.”

Christoph Winterbach on Twitter This document might become very important. It's very dangerous for Ronaldo because it casts reasonable doubts on his denial. Again, we did ask him about it. Nobody said that it was fake. It would have been easy for him and his lawyers to respond that. They didn't. 11/24

,,Dit document kan erg belangrijk worden en is erg gevaarlijk voor Ronaldo omdat het zijn ontkenning erg twijfelachtig doet overkomen. Opnieuw hebben we er hem over gevraagd. Niemand zei ons dat het vals was. Het was nochtans makkelijk geweest voor hem of zijn advocaten ons te antwoorden. Dat deden ze niet.”

Christoph Winterbach on Twitter Mayorga's lawyer has now filed a civil complaint that challenges the settlement and Ronaldo's lawyers' strategy towards Mayorga. You can read the full text here: https://t.co/FFrJHYiUyW @Cristiano's lawyer has issued a statement. He is well known to the German press. 12/24

,,De advocaat van Mayorga dient nu een burgerlijke klacht in waarin de schikking wordt betwist en de strategie van Ronaldo’s advocaten naar Mayorga toe. Hier kan de volledige tekst gelezen worden... De advocaat van Cristiano, bekend met de Duitse pers, komt met een statement naar buiten.”

Christoph Winterbach on Twitter What he likes to do before publishing is to send e-mails to the editors, threatening to sue them if they follow through with it. He did the same to us this time. But let me explain how we work: We have fact-checkers who check every single word of every single article.

,,Wat hij altijd graag doet voor hij zoiets doet, is via e-mails de betrokken journalisten bedreigen met rechtszaken als ze niet stoppen. Dat deed hij toen ook met ons. Maar laat me uitleggen hoe wij werken: wij hebben speciale mensen in dienst die feiten checken, die elk woord uit elk artikel nagaan op hun waarheid.”

Christoph Winterbach on Twitter You can't write anything unsubstantiated, because they will scratch it from the article if you can't prove it. They only approve the article if they were able to verify your sources. We value facts. That's an integral part of @DerSpiegel. 14/24

,,Wij kunnen niets schrijven zonder de nodige substantie, want als we het niet kunnen bewijzen wordt het onherroepelijk geschrapt. Onze artikelen worden alleen goedgekeurd wanneer onze bronnen kloppen. We hechten waarde aan feiten. Dat is een integraal deel van Der Spiegel.”

Christoph Winterbach on Twitter We have a legal department that accompanies us on every step of our research. They make sure that we're not thoughtless when covering people and their stories. Also, our editors in chief are experienced with articles that accuse people with power and money. 15/24

,,We hebben een juridische afdeling die ons bij elke stap in onze research begeleidt. Ze zien erop toe dat we niet zomaar zonder nadenken over mensen en hun verhalen berichten. Ook zijn onze hoofdredacteurs heel ervaren met publicaties die mensen met macht en geld beschuldigen.”

Christoph Winterbach on Twitter So publishing a story like that is not done within a week, just followed through by one person. There were at least 20 people involved with this article, for weeks. We know what we're doing. We do this sort of thing for a living. 16/24

,,Het publiceren van zo’n verhaal doe je dus niet in één week tijd en is niet het werk van slechts één persoon. Er hebben daar minstens twintig mensen wekenlang op gewerkt. Wij weten met wat we bezig zijn. Dat is onze baan.”

Christoph Winterbach on Twitter Ronaldo's lawyer now still says that our publication was "illegal" because "it violates the personal rights" of @Cristiano. Pay attention! He doesn't call it "a piece of journalistic fiction", he doesn't call it fake. He just says it's too personal to become public. 17/24

,,Ronaldo’s advocaat zegt nu nog steeds dat onze publicatie 'illegaal' is omdat het 'de persoonlijke rechten van Cristiano aantast'. En belangrijk nu: hij noemt het geen ’journalistieke fictie' of 'onwaar'. Hij zegt gewoon dat het te persoonlijk is om publiek gemaakt te worden.”

Christoph Winterbach on Twitter We disagree. Because Cristiano Ronaldo is one of the biggest celebrities in the world facing very serious allegations, and because there's a public complaint against him. We believe that we have every right to publish this story. 18/24

,,Wij zijn het daar niet mee eens. Omdat Ronaldo een van de grootste beroemdheden ter wereld is die hier zwaar beschuldigd wordt. En omdat er een publieke klacht is tegen hem. We geloven dat we alle recht hebben om met dit verhaal naar buiten te komen.”

Christoph Winterbach on Twitter If we didn't have this right, when would it ever be possible to publish about rape allegations? This is one of the most obvious cases of admissible reporting of suspicions! We have hundreds of uncontested documents from several sources to back the story up. 19/24

,,Als we dit recht niet hebben, wanneer zou het dan ooit nog mogelijk zijn om met beschuldigingen tot verkrachting naar buiten te komen? Dit is een van de meest duidelijke zaken wat betreft het aanvaardbaar brengen van verdenkingen. We beschikken over honderden onbetwistbare documenten uit verschillende bronnen die het verhaal bevestigen.”

Christoph Winterbach on Twitter Finally, Ronaldo himself apparently denied our story, saying it was "fake news" and thinks that Mayorga wants to be as famous as him. Since she said that she was even too scared to name him in front of the Police, I'd highly doubt that she wanted to become famous. 20/24

,,Tot slot ontkent Ronaldo nu finaal, door te zeggen dat het om 'fake news' gaat en hij zegt dat Mayorga net zoals hij beroemd wil worden. Maar omdat ze in 2009 zelfs te bang was om nog maar de naam van Ronaldo te vermelden bij de politie, stel ik me zeer de vraag of ze wel bekend wilde worden.”

Christoph Winterbach on Twitter I think it was a really weak reaction, because so far there are no grounds for @Cristiano's side to call anything fake. What's also weak is the reactions of some of his fans here on Twitter. I'm not going to comment much about them, but they truly, honestly shock me.

,,Ik vind dat een erg zwakke reactie van Ronaldo, omdat hij geen recht heeft om dit fake te noemen. Wat ik ook triest vind, zijn de reacties van sommige van zijn fans hier op Twitter. Ik ga daar niet veel over zeggen, maar ik ben daar eerlijk gezegd door gechoqueerd.”

Christoph Winterbach on Twitter I can now understand why Mayorga was afraid to go public with her claims back in 2009. I can imagine that she didn't take the decision lightly to put her name and face to this story now. 22/24

,,Ik snap nu beter waarom Mayorga in 2009 bang was om met haar claims naar buiten te komen. En ik kan me best inbeelden dat het geen makkelijke beslissing was om ditmaal haar naam en gezicht aan dit verhaal te verbinden.”

Christoph Winterbach on Twitter I would advise that people interested in our story go read it first @spiegelonline (https://t.co/fwv26PhCSx) before making up their minds about it. I would also recommend to not insult us or Kathryn Mayorga because you don't want to read anything negative about #CR7. 23/24

,,Mensen die geïnteresseerd zijn in het hele verhaal te lezen raad ik deze link aan, waarna ze hun oordeel kunnen vellen. Ik zou ook willen vragen Kathryn Mayorga niet te beledigen wanneer je alleen maar niets negatief wil lezen over Cristiano Ronaldo.”

Christoph Winterbach on Twitter So, how does it go on? Let's see. Will there be further criminal investigations in Nevada vs. Ronaldo? Will the district court that accepted Mayorga's complaint rule in favor of her? We'll continue to cover this story. Stay tuned. Constructive feedback always appreciated. 24/24

,,Hoe het nu verder moet? Afwachten. Zal er verder crimineel onderzoek volgen naar Nevada vs Ronaldo? Zal het gerecht dat Mayorga’s klacht ontvankelijk verklaarde in haar voordeel oordelen? Wij zullen het verhaal alvast opvolgen. Constructieve feedback hierop wordt gewaardeerd.”

Christoph Winterbach on Twitter This is an excerpt from the police report from June 13, 2009 when Kathryn Mayorga called police to report about the alleged rape committed by Cristiano Ronaldo but refused to say his name. "Type 426" is Police code for sexual assault. (Thread abt the case https://t.co/QfsyfQgyH7)

Als laatste geeft Winterbach nog een uittreksel uit het politierapport van 13 juni 2009 mee, toen Mayorga de klacht over verkrachting van Ronaldo neerlegde maar zijn naam uit schrik weigerde te vernoemen. ,,‘Type 426’ is de politiecode voor seksuele geweldpleging.”