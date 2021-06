Journalisten zochten afvuurlocatie BUK-raket MH17: ‘Boer vond het vreemd dat zijn grond was afgebrand’

,,De grond was in twee tinten zwartgeblakerd. Eén plek was roetzwart, de kring daaromheen iets lichter. We zagen diepe afdrukken van een groot voertuig, zeker geen tractorsporen. In het veld vonden we onder meer gesmolten plastic flessen en onderdelen van een wapenkist’’, vertelt de Amerikaanse journalist Christopher Miller. ,,Ook lagen er lege sigarettenpakjes. De waarschuwingsteksten erop waren in het Russisch.’’