Joyce dient klacht in tegen eigen zoontje van 10: Hij valt mij met mes aan

Afgelopen weekend, in het Oost-Vlaamse Maldegem. Politieagenten stoppen met gierende banden voor een huis dat ze intussen goed kennen, want ze moeten er gemiddeld twee tot drie keer per week langs. De agenten trappen de deur in en komen net op tijd om te verhinderen dat Ferre zijn zus Faye wurgt. Ze moeten met z'n vieren op de jongen springen om hem in bedwang te krijgen, er is pepperspray nodig om hem ook te kunnen boeien. Met spanbandjes, want de handboeien zijn veel te groot voor de kleine handjes van de dader. Ferre is 10 jaar, zijn zus Faye is er 12.