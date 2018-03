Juncker wil dat May eindelijk de waarheid spreekt

De Britten weten nog steeds niet wat hen boven het hoofd hangt als ze over iets meer dan een jaar de Europese Unie verlaten. Het is hoog tijd dat premier May haar kiezers de bittere waarheid vertelt.

Dat zeggen commissievoorzitter Juncker en de belangrijkste fractieleiders in het Europese parlement. May, vinden zij, blijft veel te vaag over de rampzalige economische gevolgen van de Britse uittreding en ook over hoe ze een ‘harde’ grens, met slagbomen en douanebeambten, tussen de twee Ierlanden denkt te vermijden. Dat vertraagt ook de onderhandelingen.

,,Het is haar verantwoordelijkheid te laten zien dat het niet kan blijven zoals het 40 jaar was'', aldus Juncker. Parlementsonderhandelaar Guy Verhofstadt: ,,Haar speeches zijn alleen maar een herhaling van wat we al twee jaar horen. Het wordt nu tijd voor daden in plaats van slogans.'' Juncker: ,,We hebben nog hooguit een jaar. Hoog tijd nu eens wat toespraken in verdragsteksten om te zetten.''

Europa, zo wordt met de dag duidelijker, gaat geharnast de volgende fase van de brexitonderhandelingen in. Geen goede regeling voor de Iers/Noord-Ierse grens? Dan leggen we wel een nieuwe handelsgrens dwars door de Ierse Zee. Geen interne markt en douane-unie? Dan een ‘gewoon’ vrijhandelsverdrag, zoiets als Canada. En als er nog Britten zijn die denken dat ze de krenten uit de pap kunnen halen: dat kunnen ze echt vergeten.

Ook EU-president Donald Tusk voert de druk al dagen op. Populistenleider Nigel Farage verweet de ‘ongekozen pestkoppen in Brussel’ vanmorgen dat ze bezig zijn de Britten hard te straffen voor hun wegloopgedrag, maar dat klopt niet, aldus fractieleider van de Groenen Philippe Lamberts. ,,Het gaat niet om onwil, jullie vragen dingen die feitelijk niet samengaan.''

De naar extreemrechts overgelopen Britse Janice Atkinson gaf Farage gelijk: ,,Het enige wat jullie bereiken is dat de populisten overal de verkiezingen winnen en de oude garde buiten gooien. Het is net de Titanic. De wereld staat in brand en jullie doen of er niets aan de hand is.'' Zij kreeg tegenspraak van een landgenoot, Labourman Richard Corbett: ,,Het probleem is dat er in Londen een intern verdeelde regering zit zonder draagvlak, en die rekent op het toverstokje van Harry Potter.''

Quote Het wordt tijd om de feiten onder ogen te zien Michel Barnier

Aan het slot van het debat ontkende ook hoofdonderhandelaar Michel Barnier opnieuw dat Brussel erop uit is de Britten te straffen. ,,Het respect voor dit grote land, dat er was toen wij dat nodig hadden, zal blijven - het blijft onze vriend en bondgenoot. Maar de unie overeind houden, onze waarden, onze binnenmarkt, alles wat we in het verleden hebben afgesproken, dat is wél onze verantwoordelijkheid. Het Verenigd Koninkrijk zal dus moeten kiezen. Wel in sommige agentschappen, maar niet het Europese Hof van Justitie erkennen, dat gaat niet. Wel onze normen volgen maar niet als het niet uitkomt evenmin.'' En in het Engels: ,,It ’s time to face up to the hard facts, het is tijd om de harde feiten onder ogen te zien.''