Junta Myanmar dreigt demonstranten met twintig jaar cel

Minachting

Op het hinderen van de veiligheidstroepen bij het uitvoeren van hun taken staat zeven jaar gevangenisstraf. Het verspreiden van angst en nepnieuws of onrust onder regeringsmedewerkers leidt tot een celstraf van drie jaar.

Suu Kyi, die in huisarrest zit, blijft nog zeker twee dagen in hechtenis, zei haar advocaat Khin Maung Zaw vandaag. Via een videoverbinding wordt ze berecht door een rechtbank in de hoofdstad Naypyidaw. Suu Kyi is aangeklaagd voor het illegale bezit van communicatieapparatuur. Het zou gaan om portofoons die door haar beveiligers werden gebruikt.