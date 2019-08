‘Justitie eist doodstraf voor schutter bloedbad Texas’

Justitie in de Verenigde Staten overweegt de nog levende dader van de schietpartij in El Paso (Texas), waarbij zeker 20 doden en 26 gewonden vielen, tot de doodstraf te veroordelen. Dat hebben anonieme vertegenwoordigers van justitie verteld aan persbureau AP. De Amerikaanse federale politiedienst FBI beschouwt het door de 21-jarige Patrick Crusius veroorzaakte bloedbad als terroristische aanslag en haatmisdrijf, zo meldt de gouverneur van Texas op gezag van de dienst.

Volgens justitie is de enige passende straf voor zo'n misdrijf de dood. ,,Hij heeft zijn recht verloren om nog onder ons te zijn”, aldus een vertegenwoordiger van het Amerikaanse Openbaar Ministerie. De eis van justitie is nog niet officieel bevestigd. Kort na de schietpartij in een winkelcentrum kon de politie Crusius aanhouden. Hij gaf zich na zijn daad over aan de politie en is ongedeerd. Hij reisde ruim 1000 kilometer naar El Paso om zijn daad uit te voeren.

Het motief voor Crusius’ aanslag is nog niet duidelijk. Wel is er manifest gevonden dat zou duiden op een ‘hatecrime’. De politie onderzoekt of het daadwerkelijk geschreven is door Crusius. Het haatmanifest, waarin het bloedbad van El Paso werd aangekondigd, stond volgens The New York Times bijna twintig minuten online voordat de politie een telefoontje kreeg over de schietpartij.

In het vier pagina’s tellende document met de titel The Inconvenient Truth (De Ongemakkelijke Waarheid) spreekt de schrijver zijn sympathie uit voor de Christchurch-schutter. Deze man schoot in maart bij twee moskeeën in Nieuw-Zeeland 51 mensen dood. De schrijver laat zich ook laatdunkend uit over Hispanics - voornamelijk afkomstig uit Zuid-Amerika - en hun groeiende invloed in Texas. De opsteller van het haatmanifest ging er vanuit dat hij gedood zou worden door de politie of de ‘indringers’ zoals hij de Hispanics noemde.

Binnenlands terrorisme, vooral gericht tegen moslims en minderheden, een groeiend probleem in de Verenigde Staten. De FBI verwacht dit jaar veel meer binnenlandse terroristen te arresteren dan buitenlandse. De afgelopen jaren eiste binnenlands terrorisme meer slachtoffers dan buitenlands terrorisme.

Ohio

De dader van de schietpartij in de Amerikaanse stad Dayton (Ohio), waarbij 13 uur na het drama in Texas 9 doden en zeker 26 gewonden vielen, is zeer waarschijnlijk de 24-jarige Connor Betts uit de plaats Bellbrook. Volgens CBS News, dat zich baseert op informatie van justitie, is de woning van de psychologiestudent inmiddels doorzocht. De zwaar bewapende schutter kwam om het leven toen hij door de politie bij bar Ned Peppers werd overmeesterd. Volgens de politie handelde de schutter ‘zo goed als zeker alleen’. ,,We hebben geen reden om aan te nemen dat er meer daders zijn”, verklaarde een politiewoordvoerder tijdens een persconferentie.

Volgens Amerikaanse media werkte Betts, die studeerde aan het Sinclair Community College in Dayton, de afgelopen twee jaar als medewerker van restaurant Chipotle Mexican Grill in Centerville (Ohio). Daarvoor was hij drie jaar klusjesman bij een benzinestation. Of zijn LinkedIn-pagina omschrijft Betts zichzelf als ‘een klantgericht persoon met veel ervaring. ‘Verder kan ik goed met druk omgaan, leer ik snel en doe ik alles om mezelf te verbeteren en overtreffen’. Over het motief van de dader is nog niets bekend.