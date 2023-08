Justitie VS vorderde al 1,3 miljard euro aan onterecht verstrekte coronasteun terug

Eigenaar kabelbaan opgepakt wegens ‘nalatig­heid’ rond kapotte gondel in Pakistan

De Pakistaanse politie heeft twee arrestaties verricht na een geruchtmakend incident met een kabelbaan. Zes tieners en twee volwassenen zaten volgens Pakistaanse media een halve dag vast in een cabine in het noorden van het land. Hun lot kreeg in Pakistan landelijke aandacht en werd ook in het buitenland gevolgd.