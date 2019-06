Justitie weigert When They See Us-officier te ontslaan, zwarte gemeenschap de straat op

Het Openbaar Ministerie in het stadsdeel Manhattan in New York weigert officier Elizabeth Lederer te ontslaan ondanks hevige protesten uit de zwarte gemeenschap. Lederer raakte wereldwijd in opspraak vanwege haar betrokkenheid bij de onterechte veroordeling van vijf zwarte tienerjongens, begin jaren negentig. Hun verhaal kreeg de afgelopen weken wereldwijde bekendheid door de indringende Netflix-serie When They See Us .

Lederer was er als officier van justitie van overtuigd dat de vijf jongens verantwoordelijk waren voor de verkrachting van een witte vrouw in Central Park. Samen met haar collega Linda Fairstein slaagde ze erin de jury te overtuigen en de jongens tot twaalf jaar de gevangenis in te sturen. Pas in 2002 werd hun onschuld duidelijk toen de ware verkrachter naar voren stapte en bekende de vrouw in zijn eentje verkracht te hebben.

Demonstraties

De verfilming van de zogenoemde Central Park Five-zaak is over de hele wereld als een bom ingeslagen. Linda Fairstein moest bij diverse organisaties noodgedwongen opstappen als bestuurslid en ook verschillende uitgeverijen lieten haar als thrillerauteur vallen. Voor de zwarte gemeenschap in New York is dat niet genoeg: zij eisen dat haar collega Elizabeth Lederer wordt ontslagen bij Manhattan District Attorney, waar zij nog tot op de dag van vandaag als officier werkt. Voor het hoofdkantoor wordt de afgelopen dagen flink gedemonstreerd.

Maar Cyrus Vance, hoofd van het Openbaar Ministerie, peinst er niet over om Lederer te ontslaan, noch gaat hij duizenden strafzaken heropenen die in de loop der jaren door Fairstein zijn behandeld. ,,Ik ben niet van plan om op dit moment actie te ondernemen”, schrijft Vance in een brief gericht aan politicus Jumaane Williams. Williams, die als eerste in de rij staat om burgemeester van New York te worden, eist dat alle zaken van Lederer opnieuw geëvalueerd worden.

Tekst gaat verder onder deze trailer

‘Nog meer slachtoffers’

,,Gerechtigheid uitstellen is gerechtigheid weigeren”, twittert Williams. ,,Het zou ons nog geen dertig jaar moeten kosten om uit te zoeken waarom Vance weigert om deze onrechtvaardigheden uit het verleden te corrigeren.” Williams wil met de lancering van When They See Us ‘alle mogelijkheden aangrijpen om gerechtigheid te krijgen’. ,,Het is vandaag nog duidelijker dan voorheen dat Fairstein zich bezighield met immoreel, onethisch en illegaal gedrag. Het is van cruciaal belang dat we nu al haar eerdere gevallen opnieuw onderzoeken, met name die waarbij geen DNA-bewijs is gevonden.”