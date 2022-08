Justitieminister VS verdedigt huiszoeking bij ex-president Trump, indringer FBI-kantoor doodgeschoten

UPDATEDe Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland, heeft voor het eerst in het openbaar gereageerd op het optreden van de FBI in de voornaamste woning van ex-president Donald Trump in Florida. Hij verdedigde de doorzoeking van Mar-a-Lago en beklemtoonde dat hij zelf op de hoogte was gesteld en vooraf had ingestemd met de huiszoeking.

De huiszoeking die tientallen agenten van de FBI twee dagen geleden deden, heeft tot grote opschudding geleid. Verkiezingen voor het Congres zijn over minder dan drie maanden en Trump overweegt mee te doen aan de presidentsverkiezingen van 2024. Hij zegt dat het de zoveelste actie van de partijdige federale justitie is om hem politiek uit te schakelen. Er lopen meer dan tien zaken tegen hem.

Garland zei op dit moment nog verder niks te kunnen mededelen over de aard van het onderzoek en de huiszoeking. Wel sprak hij zijn afschuw uit over de ‘ongerechtvaardigde’ golf van kritiek op de federale recherche na de inval maandag.



De Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland.

‘Gevaarlijk’

Dat deed gisteren ook FBI-directeur Christopher Wray. Volgens hem ontvangen de FBI, zijn agenten en ook bijvoorbeeld Garland talloze haatberichten en bedreigingen van Trump-aanhangers sinds de huiszoeking. Way noemde de bedreigingen tijdens een bezoek aan een FBI-kantoor in Omaha, Nebraska, ‘betreurenswaardig en gevaarlijk’.

,,Ik ben altijd bezorgd over bedreigingen aan het adres van de wetshandhaving”, zei de directeur. ,,Geweld tegen wetshandhavers is niet het antwoord, op wie je ook boos bent.” Verder wilde hij niet op de doorzoeking van de voornaamste woning van Trump ingaan.

FBI-directeur Christopher Wray.

Gewapende man op FBI-kantoor

Toeval of niet, de FBI maakte vandaag bekend dat een gewapende man een kantoor van de dienst in Cincinnati, Ohio, heeft proberen binnen te vallen. De verdachte, die een aanvalswapen bij zich droeg, schoot ’s ochtends een nagelpistool af in het gebouw. Daarna vluchtte hij weg terwijl agenten de achtervolging inzetten.

Agenten sloten snel de snelweg af in beide richtingen en plaatsten de omgeving in lockdown. In een verklaring liet de politiedienst weten dat het tot een vuurgevecht kwam met een mannelijke verdachte, die een grijs T-shirt en een kogelvrij vest droeg.

Rond 12.30 uur lokale tijd (18.30 uur Nederlandse tijd) liet de FBI weten dat de verdachte was ingesloten, maar nog niet kon worden gearresteerd. Later werd bekend dat de man bij een vuurgevecht gewond was geraakt en aan zijn verwondingen was overleden. Over zijn motief is nog niks bekend.

NBC News meldt dat de verdachte gewapend was met een halfautomatisch geweer in AR-15-stijl en in het FBI-gebouw een alarmpistool afschoot. Volgens een verslaggever van NBC News nam de man deel aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Geheime documenten

De FBI-inval in de woning van Trump zou te maken hebben met materiaal dat Trump mee zou hebben genomen naar Mar-a-Lago toen hij uit het Witte Huis vertrok. Dat wist The New York Times al snel na de doorzoeking te melden. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt al enige tijd de vondst van een aantal dozen met als ‘geheim’ bestempelde informatie in de woning van Trump in Mar-a-Lago. Het Nationaal Archief meldde in februari dat in het resort vijftien dozen met vertrouwelijke documenten waren aangetroffen.

Trump vertraagde maandenlang het teruggeven van de dozen aan het Nationaal Archief en deed dat pas toen er met actie werd gedreigd. Volgens The New York Times stond Trump er tijdens zijn presidentschap om bekend officiële documenten te verscheuren die eigenlijk naar het overheidsarchief moesten.