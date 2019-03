‘Justitieminister wil Mueller-rapport niet vrijgeven'

Update May stapt op als brexit-deal wordt goedge­keurd maar zelfopoffe­ring lijkt overbodig

27 maart In een ultieme poging haar brexit-akkoord te redden zet Theresa May haar laatste troefkaart in: ze belooft op te stappen als haar akkoord door het parlement komt. De kans daarop is klein, bleek vanavond. De Noord-Ierse DUP, May’s gedoogpartner in het Lagerhuis, is niet van plan haar te steunen.