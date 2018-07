'Juwelier schiet dader dood na gewapende overval in België'

De man is overleden, zo bevestigt de politie. Zijn kompaan is weggevlucht. De politie is met man en macht uitgerukt. Zo zijn een helikopter en speurhonden ingezet.

De juwelier is door de politie meegenomen voor verhoor. In de zaak waren op het moment van de overval klanten aanwezig. Zij worden opgevangen door Slachtofferhulp. De straat in het dorp waar de juwelierszaak gevestigd is, is afgesloten voor het verkeer.