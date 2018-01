Kaapstad in april mogelijk compleet zonder water door droogte

Vorig jaar haalde Kaapstad nog de tweede plaats in de Best in Travel-gids van Lonely Planet. In het overzicht voor 2018 is de stad nergens meer te bespeuren. Het wordt voor toeristen een steeds minder aantrekkelijke bestemming: Kaapstad kampt met een zware droogte en daardoor met een serieus watertekort.



Al drie jaar valt er te weinig regen uit de lucht in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad, waardoor de watervoorraden nog maar voor 33 procent gevuld zijn. De dag waarop al het water ‘op’ is, wordt door de overheid ‘Day Zero’ genoemd en is al in zicht: 29 april aanstaande.



Bob Scholes, professor in de ecologie in Johannesburg, benadrukt dat ‘Day Zero’ een catastrofe zou zijn. ,,Het is helemaal niet normaal dat een stad met een goed ontwikkelde waterinfrastructuur zonder water komt te zitten. En al helemaal niet als de stad zo groot is als Kaapstad. Dat zou een ramp zijn.”