Kabinet acht kans op escalatie in Oekraïne nog steeds reëel

Nederland heeft nog geen besluit genomen over een verzoek om wapenhulp van de regering in Kiev. Ook heeft Oekraïne nog niet gereageerd op het Nederlandse aanbod om te helpen bij de cyberverdediging. De Tweede Kamer praat vandaag met Hoekstra over de situatie in het Oost-Europese land.



Sinds zaterdag geldt een negatief reisadvies voor Oekraïne. Het kabinet roept mensen dringend op het land te verlaten. Inmiddels hebben 147 Nederlanders in Oekraïne zich geregistreerd bij de ambassade in Kiev. Hoeveel Nederlanders er in het land zijn blijft onduidelijk. Registratie is geen verplichting.



Wel heeft de ambassade eerder duidelijk gemaakt dat er bij een escalatie ‘geen door de overheid georganiseerde evacuatie zal plaatsvinden’, aldus de ministers. Mensen zouden dan met eigen vervoer over de weg het land moeten verlaten. De ambassade in Kiev is afgeschaald en er is een noodkantoor in de westelijke stad Lviv opgezet voor consulaire diensten.