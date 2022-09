Kabinet kijkt weer naar ‘een beetje verwaarloosd’ Afrika, Leids Studiecentrum zit er al 75 jaar bovenop

Nu Rusland en ook China hebben laten zien hoe verstorend hun politieke invloed kan zijn op de wereldeconomie wordt ook in Nederland weer meer gekeken naar alternatieven, zoals Afrika. ,,De economische basis van ons continent rust steeds zwaarder op de chipsindustrie’’, aldus Hoekstra deze week bij de opening van het academisch jaar aan de Universiteit Leiden. Voor Nederland is het van belang de noodzakelijke grondstoffen daarvoor veel beter veilig te stellen. En een groot deel van die grondstoffen komt uit Afrika, een reden waarom China en Rusland al enige jaren daar zeer actief zijn voor het grotere spel met het Westen. Hoekstra sprak over ‘oude en nieuwe partners’, met name in Afrika dat volgens de minister ‘nu ook geopolitiek van belang’ is.