Kami (49) scherpt record aantal Everest-beklimmingen verder aan in dodelijke week: 24 keer!

De 50-jarige klimveteraan vloog gisteren terug van nabij de Mount Everest richting de Nepalese hoofdstad. Zijn vrouw omhelsde hem bij aankomst op de luchthaven, anderen hingen een sjaal bij hem om en boden hem wat yoghurt aan. Er klonken trommels en Rita - staand in een auto en met een vlag zwaaiend door het open dak - werd als een held rondgereden.



Rita vertelde de aanwezige pers dat hij erg blij was en erg moe. De sherpa bereikte afgelopen dinsdag voor de 24ste keer in zijn leven de top van de 8.850 meter hoge berg. Hij scherpte daarmee zijn eigen record verder aan: slechts acht dagen eerder had hij de Everest al voor de 23ste keer bedwongen en weer teruggekeerd naar het basiskamp.



De gids, die andere, veelal buitenlandse klimmers bijstaat in het bereiken van de top, zei eerder deze maand tegen de BBC dat hij nog wel enkele jaren wil blijven klimmen. ,,Ik ben gezond en kan nog wel door tot mijn zestigste.’’ Hij beklom de Everest in 1994 voor de eerste keer en trad als gids in de voetsporen van zijn vader. ,,Ik heb daarna nooit nagedacht over records. Ik heb eigenlijk nooit geweten dat je records kon vestigen. Anders had ik in mijn jonge jaren de berg al veel vaker beklommen.’’