Kandidaat spelshow wint miljoen, maar krijgt negentig euro

video Ging Wolf te ver? Mediawe­reld VS verdeeld over grappen Witte Huis

9:24 Zaterdagavond vond in de Amerikaanse hoofdstad Washington het jaarlijkse White House Correspondents diner plaats. De comédienne Michelle Wolf - bekend van The Daily Show - bracht met haar provocerende stand-up gericht tegen de Trump-regering de nodige opschudding teweeg. Was het grappig of sloeg ze de plank mis?