‘Kapitein Corona’ Bolsonaro wil dat Brazilianen weer gewoon aan het werk gaan

Arts die in 19de eeuw wees op belang van handen wassen werd jarenlang niet geloofd

11:22 Tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld en in deze tijden van het coronavirus zelfs een van de belangrijkste gezondheidsadviezen: Was je handen! Maar vroeger was dat niet zo normaal, het is zowaar een uitgevonden gebruik. De Hongaars-Oostenrijkse arts Ignaz Semmelweis, die er in 1847 als eerste de gezondheidsvoordelen van inzag, werd om zijn advies decennialang uitgelachen door collega-dokters.