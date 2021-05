Karadzic gaat levenslange celstraf voor genocide Srebrenica uitzitten in Verenigd Koninkrijk

De voormalig Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic gaat de rest van zijn levenslange celstraf uitzitten in het Verenigd Koninkrijk. Karadzic werd veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. In eerste instantie kreeg hij 40 jaar celstraf, maar in maart 2019 werd dat in hoger beroep levenslang . Hij zit momenteel nog vast in het detentiecentrum in Scheveningen.

‘Het Verenigd Koninkrijk is overeengekomen dat Radovan Karadžić, veroordeeld voor de genocide in Srebrenica, naar een Britse gevangenis moet worden overgebracht om de rest van zijn straf uit te zitten’, schrijft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab op Twitter.

‘Radovan Karadžić is een van de weinige mensen die schuldig is bevonden aan genocide. Hij was verantwoordelijk voor het bloedbad van mannen, vrouwen en kinderen tijdens de genocide in Srebrenica en hielp bij de vervolging van de belegering van Sarajevo met zijn meedogenloze aanvallen op burgers. We kunnen trots zijn op het feit dat Groot-Brittannië de 30-jarige vervolging van hem voor gerechtigheid voor deze gruwelijke misdaden heeft gesteund. Van de Britse steun om zijn arrestatie gedaan te krijgen tot de gevangeniscel die hem nu wacht.’

Karadzic was de president van de ‘Republika Srpska’, de Servische republiek. In de strijd in Bosnië keerden de bevolkingsgroepen zich tegen elkaar en zijn talrijke wrede vervolgingen gepleegd. Karadzic stelt dat hij niets heeft geweten van zuiveringen die zijn strijdkrachten en milities pleegden. Hij stelt er geen opdracht toe te hebben gegeven.

Srebrenica

De meest schokkende slachting was rond Srebrenica waar een Nederlandse VN-macht was gestationeerd. Die bleek niet in staat het drama te voorkomen. De generaal die toen het bevel over het Bosnisch-Servische leger voerde en kort voor de moordpartij ter plaatse was, Ratko Mladic, staat ook nog voor het tribunaal terecht. Officieel is het Joegoslavië-Tribunaal in 2017 gesloten en rondt een orgaan de laatste zaken af. Dat orgaan heet Mechanisme voor Straftribunalen van de VN.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.