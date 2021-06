Katholieke kerk in VS overweegt Biden recht op communie te ontzeggen vanwege abortusstandpunt

Biden, een afstammeling van Ierse katholieken, spreekt vaak in het openbaar over zijn geloof en gaat bijna elke zondag naar de mis, maar zijn steun voor abortus en voor het homohuwelijk is volgens voorstanders van het document tegenstrijdig met de kerkelijke leer. Abortus, hoewel al 48 jaar legaal in de VS, is en blijft voor hen “onaanvaardbaar”. Hierover duidelijkheid verschaffen naar alle katholieken toe, is “een verplichting”, stellen enkele bisschoppen.