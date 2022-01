Kazachse autoriteiten melden 8000 arrestaties, ‘staatsgreep’ voorkomen

De Kazachse autoriteiten hebben 8000 arrestaties verricht naar aanleiding van de protesten die vorige week in het Centraal-Aziatische land uitbraken. President Tokajev liet maandagochtend in een toespraak weten dat een ‘staatsgreep’ was voorkomen.

Volgens Kazachstan zijn ‘radicaal-islamitische’ groeperingen verantwoordelijk voor de onlusten. Er werd niet gespecificeerd om welke groeperingen het zou gaan. Vorige week braken in het Centraal-Aziatische land rellen uit. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen, waaronder de ambtswoning van president Tokajev.

Tokajev zei maandagochtend in een toespraak dat een ‘staatsgreep’ was voorkomen. Volgens de president was er sprake van een gecoördineerde poging om de macht in Kazachstans grootste stad Almaty en het zuiden van het land over te nemen.

Aantal burgerdoden nog onbekend

Volgens de president zijn tijdens de onlusten zestien ordehandhavers om het leven gekomen. 1300 agenten zijn gewond geraakt. Hoeveel burgers er zijn gestorven is nog niet bekend. Eerder meldde Kazachstan dat 164 burgers om het leven zouden zijn gekomen, maar dat getal werd later weer ingetrokken. De Kazachse president zei dat het aantal doden op dit moment nog uitgezocht moet worden en belooft de internationale gemeenschap ‘snel bewijs’ van wat er gebeurd is. Ook beloofde Tokajev ‘geen oorlog te zullen voeren’ tegen de bevolking. Eerder had de president zijn ordetroepen toestemming gegeven om zonder waarschuwing het vuur te openen op demonstranten.

Volledig scherm De Russische president Poetin videobelt maandagochtend met collega's over de situatie in Kazachstan. © EPA

Met de afloop van de ‘anti-terreuroperatie’ moet ook een einde komen aan de aanwezigheid van Russische troepen in Kazachstan. President Poetin heeft maandag laten weten dat de onrusten in Kazachstan, die uitbraken vanwege de verhoging van brandstofprijzen, misbruikt zijn door ‘ondermijnende interne en externe krachten.’ De Russische president waarschuwde geen ‘revoluties’ in de regio te tolereren.

De Chinese minister van Buitenlandse zaken heeft Kazachstan ondertussen aangeboden om mee te helpen met ordehandhaving en veiligheid in het land. ,,De recente onrust in Kazachstan toont aan dat Centraal-Azië voor grote uitdagingen staat. Externe krachten willen geen vrede en rust in de regio”, aldus een hoge Chinese diplomaat.

