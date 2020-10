Kernwapenverbod VN treedt in werking, zonder Nederlandse handtekening

Paus pleit voor geregi­streerd partner­schap voor homoseksue­len

21 oktober Paus Franciscus heeft, sinds hij het hoofd is van de katholieke kerk, voor het eerst gepleit voor het geregistreerd partnerschap voor homoseksuele stellen. Dat is te zien in een nieuwe documentaire: Francesco. De 83-jarige kerkvorst liet zich zelden zo expliciet uit over homorechten.