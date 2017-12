Kerstmarkt in Duitsland ontruimd: verdacht pakketje

Het pakket werd rond 14.30 uur afgeleverd bij de apotheek die naast de kerstmarkt van Potsdam gevestigd is. Toen de medewerker het openmaakte, ontdekte hij draden en een mechaniek, melden lokale media. De politie besloot de straat en winkels rond de apotheek te ontruimen. Er zouden mogelijk nog meer pakketjes zijn, waar de politie nu naar op zoek is.



Minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Brandenburg Karl-Heinz Schröter liet later vanavond weten dat er in het pakket spijkers bleken te zitten. Of er ook explosieven in zaten, is volgens hem niet duidelijk.